In prima linea contro la siccità: avviati i lavori per nuova condotta idrica a Vittorio Veneto

Il cambiamento climatico è una sfida che richiede attenzione, impegno e coscienza da parte di tutti.

Oltre che ad attuare comportamenti virtuosi per ridurre l’impatto ambientale è fondamentale adeguare le infrastrutture al fine di fronteggiare alle sfide che questo globale problema ci sta ponendo di fronte.

È proprio il caso di Piave Servizi che si conferma in prima linea nel contrastare gli effetti del cambiamento climatico, anche con l'avvio dei lavori per la realizzazione di una nuova condotta idrica a Vittorio Veneto. Grazie ad un investimento di 175 mila euro, interamente finanziato dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato, l'azienda intende rispondere alla prolungata siccità che ha portato all'assottigliarsi delle sorgenti Bibanel.

La nuova condotta, lunga circa 1.320 metri, svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire la continuità della fornitura idrica alle utenze di via Costa Rive. Grazie alla sostituzione di una tubatura antiquata e soggetta a frequenti rotture, Piave Servizi assicurerà un servizio idrico affidabile e di qualità ai cittadini della zona.

Risposta tempestiva a una sfida complessa

Il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet, sottolinea l'importanza di affrontare tempestivamente la sfida della siccità e dimostra la volontà dell'azienda di fornire un servizio accessibile e affidabile. L'investimento di 175 mila euro per la nuova condotta idrica rappresenta una risposta concreta alla critica situazione causata dalla siccità che ha avuto conseguenze dirette sulle sorgenti.

Il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, esprime gratitudine per l'intervento di Piave Servizi, che risolve una criticità aggravata dalla ridotta piovosità degli ultimi anni. Questo dimostra l'importanza di continuare a investire risorse nel settore idrico per affrontare con successo i problemi legati alla distribuzione dell'acqua nelle aree periferiche.

