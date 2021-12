Ecco un valido strumento per valutare l’eccellenza di aziende e banche

Ad ogni persona è capitato, almeno una volta nella vita, di avvalersi dei servizi offerti da un istituto bancario.

Data, anche, solo la necessità di effettuare acquisti online, o in generale con carta di credito, un consulto bancario è fondamentale.

Le banche svolgono diverse attività finanziarie: detengono titoli, effettuano operazioni interbancarie, concedono finanziamenti ad altri intermediari finanziari e l'attività di consulenza può essere a favore di famiglie, imprese o altri intermediari bancari o finanziari.

Ad oggi, l’offerta in tal senso è molto ampia, quindi i clienti hanno la possibilità di scegliere l’impresa bancaria che offra i migliori servizi economici e, al contempo, che riservi cura e attenzione nel rapportarsi con il cliente.

Per valutare l’eccellenza delle aziende, in tal senso, è possibile verificare se siano in possesso di sigilli di qualità, come quelli attribuiti dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), che conduce indagini di mercato volte ad analizzare il lato economico e qualitativo di aziende che operano in diversi ambiti.

Sigillo di Qualità Campione del Servizio 2022

Tra i sigilli di qualità attribuiti, si annovera il sigillo di “Campione del Servizio”, che valuta proprio il livello qualitativo della relazione che un’azienda è in grado di instaurare con i propri clienti, a vari livelli, e questo vale anche per le banche.

Quest’anno, ad esempio, Volksbank ha ottenuto il sigillo di qualità come "Migliori in Italia – Campioni del Servizio 2022” nella categoria banche regionali in Veneto.

L’indagine, giunta all’8ª edizione, ha valutato l’opinione di un campione rappresentativo della popolazione italiana di, circa, 250.000 clienti.

Tale analisi è sviluppata, in maniera indipendente, in cooperazione con l’Università Goethe di Francoforte.

Date la complessità e la serietà dello studio svolto, quindi, ottenere un sigillo di qualità è, senza dubbio, motivo d’orgoglio per l’azienda che lo riceve.



Un impegno costante nel tempo

L’attestazione che Volksbank ha ricevuto dall’ITQF riconferma l’attenzione e l’impegno che essa impiega nel rapporto con i propri clienti.

Il sigillo di qualità, infatti, era stato conseguito anche l’anno precedente e arriva a sei mesi dal riconoscimento attribuito da Forbes, in cui Volksbank ha raggiunto il terzo posto assoluto, in Italia, entrando nelle cinquecento “World’s Best Banks 2021”.

Le relazioni instaurate con i clienti, infatti, sono fondate su solide basi, affinché possano protrarsi per lungo tempo.

Con flessibilità, competenza e professionalità, la Banca opera in maniera responsabile e trasparente, con un occhio rivolto verso il futuro, per offrire le soluzioni migliori ai propri clienti. Tutto ciò, sempre mettendo al primo posto le loro esigenze personali.

Il rapporto instaurato è di fiducia reciproca e vicinanza: oltre 55.000 clienti sono anche soci della banca stessa.

Una realtà radicata nel territorio

Volksbank è una banca che vanta una lunga esperienza ed è fortemente radicata nel territorio di appartenenza.

Nata in Alto Adige, ha oggi una fitta rete di filiali presenti in otto province del Nord-Est Italia.

In Veneto è, infatti, equamente distribuita tra le province di Vicenza, Treviso, Padova, Belluno e Venezia, dove conta 87 filiali, 5 Centri Corporate e 6 Centri Private. Le collaboratrici e i collaboratori delle filiali in Veneto, che sono circa 530, assistono, quotidianamente, oltre 130.000 clienti.

Nel dettaglio, le filiali in provincia di Treviso sono ben 18:

Casale sul Sile, in Via Guglielmo Marconi, 3

A Castelfranco Veneto, in Borgo Treviso 62

A Conegliano, in Via Cesare Battisti, 5

A Crocetta del Montello, in Via Andrea Erizzo, 64

A Loria, in Via Poggiana, 4

A Mogliano Veneto, in Via degli Alpini, 16 g/e/f

A Montebelluna, in Via Montegrappa 24/C

A Motta di Livenza, in Via P.L. Bello - angolo via Cigana 1

A Oderzo, in Via degli Alpini 24-26

A Paese, in Via Cesare Battisti, 3

A Pieve Di Soligo, in Via Nubie 3/d

A Preganziol, in Piazza Gabbin, 16

A Quinto di Treviso, in Via Vittorio Emanuele, 15

A Spresiano, in Piazza Luciano Rigo, 49

A Treviso, in PIazza San Vito, 10-11

A Trevio, in Viale Brigata Treviso, 1

A Valdobbiadene, in Foro Boario 21-23-13

A Vittorio Veneto, in Galleria Tintoretto, 3



Volksbank si conferma, quindi, una banca delle persone, con le persone, per le persone.