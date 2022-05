A Vedelago nell'Alpe Adria qualificazioni di 4^ categoria con 10 gare in programma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago torneo di 3^ categoria con 115 iscritti coordinati da Dean Pinezic. In campo dalle ore 9 di Sabato 14 draw di 4^ categoria in svolgimento. C’è già una mina vagante ed è Martino Masiero del Castelfranco, e sempre del Castelfranco è il capofila del draw di 4^ Giorgio Serena. Sono 10 le partite in programma per la giornata di Sabato. Alle 9 Francesca Agnolin-Tiziana Taffarel; alle 10 Alberto Zambrano-Rodolfo Andolfatto; 10.30 la tds numero 1 Chiara Zanardo-Beatrice Bevilacqua; alle 12 Manrico Benetti-Alberto Zanotto; 16.30 Antonio Muggioli-Massimo Vendramin e Alessandro Beltrame-Bagher Karrobi; alle 18 Mattia Migliorini-Stefano Pertile e Matteo Marchiori con il vincente tra Maglione-Passazi; alle 19.30 Giacomo Zandarin-Francesco Giuffrè e Cesare Zizza-Samuele Favaro. A San Marco di resana Rodeo femminile su erba naturale. Gare che iniziano alle ore 13 con Anita Guerra-Emma Vanin; alle 14.30 la vincente con Claudia Blasi; Alle 16.30 la vincente con Elisa Dallan; alle 17.30 la vicente con Alessia Ioana Mardale. Le gare rimanenti Domenica dalle ore 15.00.