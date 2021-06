0422 Padel Club: un successo i Campionati Regionali di Coppa Italia TPRA

Sabato 26 giugno si sono giocate presso lo 0422 Padel Club di Treviso le gare della fase conclusiva dei Campionati Regionali di Coppa Italia TPRA. Quattro squadre femminili e quattro maschili si sono sfidate per ottenere il titolo regionale. La squadra Gold Ones Team dello 0422 Padel Club di Treviso si è imposta su tutte vincendo il titolo maschile, mentre il femminile è stato aggiudicato alla squadra Karma Team del Plebiscito Padova.

Quattro i team che rappresenteranno il Veneto. Per il femminile insieme alla vincitrice ci sarà la finalista squadra Estrella di Limena e per il maschile il team Vag del padel Club di Padova. Queste squadre saranno andranno a Settembre a Roma per giocare la fase nazionale. “Il campionato di Coppa Italia TPRA è alla sua prima edizione ed ha già avuto un enorme successo “dice la consigliera regionale del Comitato Regionale della Fit Veneto per il padel, la trevigiana Marta Conean. “Ben 32 squadre di tutto il Veneto hanno partecipato alla prima edizione”.

Il TPRA, come nel tennis, è giocato esclusivamente da giocatori agonisti e non agonisti N.C o aventi al massimo la classifica di 4.1. “Il movimento del padel continua a crescere in modo esponenziale e i risultati in campo si vedono, conclude la massima Dirigente regionale”. Aggiungiamo che oltre agli aspetti tecnici, questo sport, favorisce la socializzazione tra i praticanti, perché vengono inglobate parecchie discipline. Nel padel si trovano molti gesti in comune, che spaziano tra beach tennis come strumento, squash per i rimbalzi ed anche un po’ di volley nel gioco a volo e nella ricezione.

Questi i componenti della squadra trevigiana maschile Gold Ones Team: Luca Cadorin, Luigi Butera, Massimo Balzarini, Fabio Menon, Simone Gasparini, Roberto Berardi, Marco Fabbrini, Davide Sorbara, Pierfrancesco Jelmolini e Gianni Mosele. Le patavine del Karma Team: Elena Pettenon, Natasha Vahala, Moira Vecchiato, Mariagiulia Biscaro, Tiziana Granocchia e Daniela Tollardo.