Al via la 12 Ore del Golfo: Sernagiotto punta alla classe Am sulla Ferrari di AF Corse

l suo programma di corse 2022 vede il via con la 12 Ore del Golfo, appuntamento di inizio anno ormai diventato irrinunciabile per il calendario internazionale: insieme agli italiani Alessandro Cozzi e Rino Mastronardi, campione europeo endurance in carica fra le Gte, e al libanese Tani Hanna darà l’assalto alla categoria Am sulla Ferrari 488 Gt3 EVO di AF Corse.

Questo non fa che rendere ancora più speciale il clima che si respira a Yas Marina, il circuito degli Emirati dove la corsa torna dopo un anno: “Il nostro obiettivo resta quello di essere protagonisti nella categoria Am: siamo molto sereni. Correremo in Gt3 e questo mi servirà anche a preparare al meglio il resto della stagione, che mi porterà in America con la Ferrari 488 Gt3 EVO di Cetilar racing per la 24 Ore di Daytona e le altre gare del Michelin Endurance Cup americano. Qui a Yas Marina ho bei ricordi: nel 2015 ho vinto qui l’ultima gara della storia del World Series Trofeo Maserati”, dice Giorgio Sernagiotto.

Questo weekend si correrà sulla nuova e più veloce configurazione del circuito, la stessa usata dalla Formula 1 in dicembre: si inizia mercoledì 5 gennaio, con un primo warm up di 20 minuti, mentre le prove libere saranno oggi dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, ora italiana. Venerdì ancora prove libere (6.50-7.40, 8.55-9.45, 11-11.50) e qualifiche dalle 13.45: la gara parte sabato 8 gennaio alle 6.30 italiane. Come da tradizione, alle 12.30 si interromperà la prima parte e la seconda ripartirà alle 14.30. Bandiera a scacchi alle 20.30.