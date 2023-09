13^ giornata del 9° open di Mogliano iniziano le gare dalle 16 con Vilaro-Rigoni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

13^ giornata del 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Sono 91 gli iscritti totali coordinati da Lucia Maffei con la supervisione di Giuliano Ferro. Cinque le gare in programma oggi e tutte di spessore. Inizio con i botti alle 16.00 con Vilaro-Rigoni, incontro spumeggiante ma con Vilaro che punta decisamente al podio; Alle 17.00 Rastelli-Cheriè dove il moglianese entra in campo favorito, se non dal fatto che ieri non ha giocato per il forfait del suo avversario. Incontro interessante dove nessuno dei due si risparmia nel gioco entrambi 2.5, borsino in favore di Cheriè. Alle 18.00 Ciato-Buffa; Buffa in gran spolvero che potrebbe sgambettare un altro padovano, dopo l’impresa di ieri. Ciato che sta giocando e facendo ottima esperienza negli Open del centro Italia con risultati “interessanti”, dovrebbe essere il favorito. Alle 19.00 Tramontin-Pepe. E’ l’incontro più interessante, dove Tramontin si è preso la scena anche ieri eliminando Checchin. Oggi con Leonardo Pepe non dovrebbe avere grossi problemi sulla carta, ma il giovane patavino è dato in gran forma. L’altro giorno è riuscito ad arrivare in finale all’Open di Rovigo, ricevendo l’imprimatur dello Zar Speronello. Alle 19.30 l’ultimo incontro della spettacolare kermesse, con De Nardi-Biasiolo. Borsino in favore del trevigiano che scalpita per entrare in contatto nel turno seguente con Vilaro. I due hanno giocato fianco a fianco nei campi di Noventa e si stavano studiando. Biasiolo non sembra un grosso ostacolo, ma è un giocatore solido e costante. A Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Erano 99 i giocatori in tenzone coordinati da Federico Innocente e Mauro Cenedese. Oggi le finali. Alle 19.00 quella del femminile tra l’under 14 vicentina Elisa Mirabile e l’under 18 del Bassano Francesca Vario. Alle 20.30 saranno Alessio Citton under 16 del Ct Vicenza e l’under 18 dell’Istrana Pietro Mattiello a contendersi l’ultima gara del draw azzurro. Fino al 10/9 a Motta di Livenza torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Sono 139 i giovani in gara coordinati da Maurizio Epifano e Diego Antonini. Sono 15 le gare odierne a partire dalle ore 12.00. Fino al 17/9 alla Barchessa Memorial Nino e Marisa Borin per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 87 i players coordinati da Paola Vanin e Nadia Schiavon. Dalle 15.00 sono 7 le gare in programma. Fino al 17/9 ad Altivole Torneo di Fine Estate di 3^ categoria con singoli e tutti i doppi misto compreso. Sono 97 i tennisti coordinati da Loredana Venturini. Al Park di Villorba dal 8 al 19 Settembre Pre Quali Ibi 2024 per giocatori di 4^ categoria singolari e doppi. Sono 101 i partecipanti diretti da Roberto Marian. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Volpago 16 e 17 Settembre Rodeo per giocatori fino ai 4.3 Trofeo De.Ma Food. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9. A Vedelago dal 23/9 al 08 Ottobre torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/9. Allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/9.