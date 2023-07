Due trevigiani dominano il campionato triveneto a Borgoricco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sabato 22 luglio si è svolto il Campionato Triveneto promozionale a Santa Eufemia di Borgoricco (PD), 2 trevigiani hanno vestito l’ambita maglia, Luca Tubia (3B Salgareda) per la categoria gentleman e Alessio Pellin (Fausto Coppi Polyglass Ponte di Piave) categoria senior, oltre 250 i corridori in gara suddivisi in 9 categorie, info e classifiche sul blog ciclo amatoriale Ciclocolor. Prossimo appuntamento trevigiano sabato 5 agosto a Faè di Oderzo con il 51° Gran Premio del vino, prova unica Campionato Provinciale promozionale. Edi Tempestin