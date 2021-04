A giugno torna in programma la Cansiglio Run con tre percorsi nuovi di zecca

Una domenica di corsa nel cuore di una delle foreste più suggestive d’Europa. Il 20 giugno torna la Cansiglio Run, appuntamento che promette di coinvolgere oltre mille appassionati della corsa in ambiente naturale. Nel 2020 la Cansiglio Run è saltata a causa dell’emergenza sanitaria, ma quest’anno, grazie alla definizione di un rigido protocollo anti-covid e confidando nei progressi della campagna vaccinale, il Running Team Conegliano ha già messo in moto la macchina organizzativa. Le iscrizioni sono aperte dal 1° marzo e le adesioni hanno complessivamente già superato quota 500.

“La formula - spiega l’ex campione mondiale di corsa in montagna, Maurizio Simonetti, responsabile organizzativo dell’evento e tracciatore dei percorsi - è la stessa che ha decretato il successo delle prime quattro edizioni della Cansiglio Run. Abbiamo definito tre percorsi di lunghezza crescente che potranno soddisfare le aspettative di diverse tipologie di runner: dall’atleta più evoluto, in grado di correre una vera e propria maratona tra i boschi, a chi affronterà l’impegno con minor attenzione al cronometro e badando soprattutto a godersi il fresco dell’altopiano e gli scorci offerti da un ambiente naturale che riserverà sorprese ad ogni passo”.

L’edizione 2021 della Cansiglio Run proporrà così una gara lunga di 42,195 chilometri - l’esatta distanza di una maratona - una prova intermedia di 30 chilometri e una breve di 16 chilometri. La partecipazione sarà a numero chiuso: 250 iscritti per la 42 chilometri, 400 iscritti sia per la 30 che per la 16 chilometri. Le partenze avverranno, in orari diversi, dal piazzale del rifugio Sant’Osvaldo, dove sarà collocato anche l’arrivo di tutte le prove. Al momento, il protocollo organizzativo studiato dal Running Team Conegliano prevede start differenziati di 5 secondi da atleta ad atleta.

L’adesione alla Cansiglio Run, oltre ad una particolare scontistica riservata ai gruppi composti da almeno otto atleti, prevede la possibilità di scelta tra l’iscrizione con gadget (una splendida t-shirt in tessuto tecnico) e senza gadget. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.cansiglio.run.