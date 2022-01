24 Ore di Daytona: Giorgio Sernagiotto partirà dalla 12° posizione

Partirà dalla dodicesima casella di classe Gt Daytona la Ferrari 488 Gt3 Evo di Cetilar racing con cui da sabato il caeranese Giorgio Sernagiotto affronterà la prossima 24 Ore di Daytona insieme a Roberto Lacorte, Antonio Fuoco e Alessio Rovera, campione del mondo Gt Am in carica. Questo è stato decretato dal risultato della “Roar before the 24”, la gara di qualificazione andata in scena nella serata italiana di domenica 23 gennaio sul tri-ovale e nell’in-field della Florida e portata a termine da Lacorte e Rovera. La Ferrari #47 è stata la migliore delle due vetture del Cavallino iscritte nella classe Gtd, che vedrà al via 22 equipaggi sui 35 totali che correranno con vetture Gt: “Abbiamo comunque fiducia per quanto riguarda la gara”, dice Sernagiotto: “Saranno 24 ore molto lunghe durante le quali può succedere ogni cosa, e per questo le qualifiche in gare di questo tipo hanno un peso molto relativo. Abbiamo un buon passo gara e cercheremo di farlo fruttare: le ultime sessioni di prove libere ci aiuteranno a mettere del tutto a posto la nostra Ferrari”.