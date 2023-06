3^ Edizione dell'Open Duca di Dolle passaggio di testimone tra Speronello e Ragazzi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Passaggio di testimone allo Sporting Life Center di Vacil per il 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi. Alessandro Ragazzi vince su Marco Speronello. E’ del padovano Ragazzi l’urlo liberatorio e di felicità per la conquista dell’ambito trofeo. Oltre due ore di bel gioco che ha allietato le 200 persone presenti all’evento. Speronello non è riuscito a fare il bis. Andato in vantaggio nel primo set dopo un tie-break convincente, ha subito un 6/2 da parte del patavino ed il terzo set non poteva che vivere nel grande equilibrio. Però nell’aria c’era la convinzione di un potenziale successo di Ragazzi che ha commesso pochi errori. Nonostante l’avvio in vantaggio per 2-1 di Speronello, il suo avversario si metteva a macinare gioco a testa bassa e gli scambi più intensi andavano a suo favore. Con un break Ragazzi si portava avanti e rimaneva così fino al tie-break molto incerto. Sul 3-3 al cambio campo pochi lo davano per vincitore, puntando sull’esperienza di Speronello. Invece il vincitore ha seguito i consigli del suo coach Paolo Benincà, e puntando sulla regolarità arrivava fino al traguardo, lasciando Speronello con gli stessi punti dell’ultima pausa. Risultato finale 6/7(2) 6/2 7/6 (3). Terzi posti per il veneziano Matteo Viola e per il vicentino Pietro Romeo Scomparin. In progress anche Riccardo Masiero che sta capitalizzando il lavoro sempre allo SLC; si è fatto notare il vicentino dei Comunali Marco Carretta dei tempi migliori assieme al giocatore Giacomo Checchin e al friulano Leonardo Biasiolo. Successo per lo Sporting Life Center che vede tra i primi quattro, ben 3 giocatori che si allenano presso le sue strutture. Andrea Camarin delegato Fitp e coordinatore della kermesse ha ringraziato la professionalità dell’Ufficiale di gara Giuliano Ferro vicino ai 40 anni di attività, dell’arbitro di sedia Antonio Casa di e di tutti quanti hanno profuso l’impegno per l’ottima riuscita della manifestazione, che ha portato il meglio del tennis triveneto presso i campi di Breda di Piave. TORNEI TREVIGIANI IN ATTO Torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys, con 112 iscritti. Dalle 15.00 di Sabato finali under 10. Sabato e Domenica semifinali per gli U 12-14-16. Lunedì primo pomeriggio le finali. Fino al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Sono 138 i players coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Fino al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano 5^ Edizione. Enrico Moretti coordinerà il draw maschile fino ai giocatori 3.5 con 119 tennisti. Dirige Giampaolo Turri. Fino al 2/7 ad Altivole per gli under 14 anni draw a loro dedicato. Fino al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Sono 108 i giocatori agli ordini di Aldo Bernardi che si contenderanno 1.000€ di montepremi. Dal 23/6 al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€. Sono 101 i players in lizza. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 1/7 al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/6 per giocatori fino ai 3.5. Dal 7/7 al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/7. A Mogliano dal 08 al 16 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/7.