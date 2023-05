Quattro trevigiani vincono il tricolore su strada cicloamatori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si sono svolti a Scorzè il 6 maggio con l’attenta organizzazione da parte dell’ASD San Ferdinando Bike e la collaborazione dell’ASD Ciclisti Veneti, il Campionato Nazionale su strada seconda serie, circa 300 atleti si sono dati battaglia per le 9 maglie in palio, 4 i trevigiani che sono riusciti a vestire l'ambita maglia tricolore: Antonio Guiotto del 3B Salgareda nei SG A, Gianluca Milani del Team Forty Caselle nella categoria senior e il compagno di squadra Eros Tonin tra i veterani A, vittoria anche per Loris Bergamo della cicli Spezzotto di Conegliano tra i veterani B. Edi Tempestin