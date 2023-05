A Bibione nel kinder trophy Agata maria Buzzo conquista il suo secondo trofeo stagionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Bibione nel kinder Trophy Agata Maria Buzzo conquista il secondo trofeo stagionale. Grazie a questo successo la giocatrice under 10 della Polisportiva Preganziol conquista l’accesso per il master finale. Nell’Open di Sernaglia inizia il main draw. Le finali sono previste Venerdì 12 verso le ore 18. Erano 82 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Queste le gare di Sabato 6: Alle 15.00 derby vicentino con l’under 16 Faustino Boffelli ed il diciottenne Andrea Albiero, Lorenzo Maria Archenti dell’Eurosporting Treviso vs Lorenzo Bortolaso under 18 del Bassano. Alle 16.30 Edoardo Pezzato del Green Garden di Mestre con Andrea Barone del Tennis Club di Via Olivera San Vendemiano. Gilberto Baratto under 18 del Cornuda con Stefano Vignotto dello Junior Santa Lucia per la chiusura del draw di 4^. Nel frattempo già si conosce il primo vincitore, quello relativo al tabellone dei Non classificati. E’ Alberto Donadel del Pederobba che ha messo al secondo posto il giocatore del Sernaglia Francesco Valerio Buccilli. Altivole nel 3^ tempo di finali. Alle 14.30 Igor Rossi-Kevin Stabarin, a seguire la finale del doppio Rossi e Rossi vs Zen Cristofari. Alle 16 la finale del singolo femminile con Virginia Zema-Alessia Iannucci. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Alla San Marco Academy di Resana long rodeo sull’erba naturale. Dal 12 al 14 Maggio draw azzurro fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/5. A Vedelago dal 13 al 28/5 torneo di Maggio maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/5. Da Panatta dal 20/5 al 28/5 torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5. A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria maschile il 20 e 21 Maggio. Iscrizioni entro le ore 14 del 18/5. Dal 20/5 al 04/6 Altivole con il solito clichè. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5.