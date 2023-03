A Castelfranco finale tutta tra i vicentini Zocca e Fioravanzo terzo il volpaghese Costa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Finale tutta vicentina quella del Rodeo di Castelfranco, Domenica 5 Marzo, nella competizione di 3^ categoria, limitata al terzo gruppo. Vi sono approdati Andrea Zocca del Sovizzo e Michele Fioravanzo del Bassano. Entrambi outsider. Solo il bassanese era dato come favorito numero tre, mentre Zocca per giungere all’ultima fatica ha dovuto scavalcare ben tre avversari due terzi dei quali al terzo set. L’ultima gara quindi vedeva di fronte Fioravanzo e Zocca ed il giocatore del Sovizzo chiudeva la finale per 4/2 5/3. Bronzi quindi per il maestro trevigiano del Volpago Umberto Costa e per il giocatore del Tc Padova Leonardo Ciato. Nel main draw con due vittorie si sono distinti il pupillo di casa Pietro Conte ed i veneziani Alessandro Corbetta del Foxalta e Jacopo Biban del Mirano. Kermesse diretta dal presidente del sodalizio castellano Giorgio Tonietto con l’ausilio di Gloria Baron e la supervisione di Nadia Schiavon. A Mogliano fino al 19 Marzo la Tappa Ibi di 4^ categoria maschile e femminile singolare e misto che assegna il titolo provinciale e la promozione al master regionale. Dirige Lucia Maffei con 102 iscritti. Draw maschile giunto ai quarti di finale con i seguenti abbinamenti: Camarin-Spataro, Barbon-Simioni, Previti-Gasparini e Mella-Tonini. Nel femminile: Galea-Lovatti, Boato-Gardin, Levorato-Rebeschini e Zamengo-Corsi. Nel doppio maschile, già in semifinale la coppia montelliana Finco-Bonato che se la dovranno vedere con il duo Barbon-D’Angelo, in attesa dello scontro finale con la coppia favorita Camarin-Tonini. Le gare di lunedì inizieranno alle 19.30. Dal 4 Marzo è iniziato all’Alpe Adria Torneo di Primavera che durerà fino al 19 per giocatori fino ai 3.3 maschile e femminile, con 120 giocatori. Rodeo femminile 11 e 12 Marzo di 4^ categoria alla Barchessa di Casale Sul Sile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Marzo. Dal 11 al 26 Marzo da Panatta torneo di 3^ categoria maschile e con 800€ di montepremi. Iscrizione entro le ore 12 del 09 Marzo. Dal 18 al 26 a Sernaglia 2° Open di Primavera di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/3. Dal 24 Marzo al 6 Aprile Open maschile al Park tennis di Villorba. Dirige Roberto Marian che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Nel weekend 25 e 26 Marzo Rodeo femminile fino alle giocatrici di massima categoria 3.5. Dirige Enrico Comacchio che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3.