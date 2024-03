A maggio si riparte dalle Bandie con auto storiche e youngtimer by Piave Jolly club Unvs

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Piave Jolly Club ha il piacere di annunciare il ritorno di Coppa Piave Revival per la 35ª edizione, che si terrà il prossimo 4 e 5 maggio 2024 a Lovadina di Spresiano presso il Centro Sportivo Lago Le Bandie. Coppa Piave Revival è una celebrazione della storia del motorsport locale che affonda le sue radici nel lontano 1949 e che oggi unisce auto moderne e storiche in una gara di regolarità turistica a regolamento ACI Sport e valida come appuntamento del Campionato Nazionale UNVS. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 22 aprile 2024. Come per le precedenti edizioni, Coppa Piave Revival ammette al via le auto moderne e youngtimer, costruite dal 1991 a oggi e le auto storiche, prodotte fino al 1990. L'evento si propone di essere un punto di riferimento nel panorama delle competizioni di regolarità, grazie al suo percorso inedito di oltre 190 km che abbraccia la bellezza e la storia del territorio trevigiano, inclusi il Montello e le colline del Prosecco di Conegliano, riconosciute dall’ Unesco come Patrimonio dell'Umanità, e all’originale formula di gara, con le tappe nel pomeriggio e in notturna. La premiazione si svolgerà domenica 5 maggio presso Thai Si Hotel & Royal Thai Spa con una cerimonia seguita da un light lunch. I premi prevedono riconoscimenti per le prime tre posizioni in ciascuna categoria, oltre ai premi speciali per il Power Stage, per il miglior equipaggio femminile, per il miglior equipaggio under 30, il Premio Precisione by Proattiva e per l’equipaggio con meno penalità in assoluto (un pernottamento con prima colazione per due persone alla Tenuta Ville d’Arfanta dell’ Azienda Vinicola Serena Wines 1881). Coppa Piave Revival, che gode del patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Spresiano, è orgogliosa di annunciare i suoi partner: Fassina, Thai Si Hotel & Royal Thai Spa, Azienda Vinicola Serena Wines 1881, Proattiva, Kayak e il Centro Sportivo Lago Le Bandie, che contribuiranno a rendere questa edizione più emozionante che mai.