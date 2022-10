A Mogliano concluso il Rodeo Weekend di 4^ vincono Cecchini e Castegnaro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Mogliano weekend Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile con 64 contendenti diretti da Lucia Maffei. Questi gli esiti. Nel maschile a sorpresa Sebastiano Cecchini under 16 del Tc Mestre che in finale si è imposto in due set su Lorenzo Chiozzi dell’Eurosporting di Treviso. Il vincitore da 4.3 ha sbaragliato ben 6 concorrenti e senza perdere nemmeno un set. Terzi posti per il bellunese Vittorio Da Ros e per Francesco Theodoli Ciccolini del San Vendemiano. Quattro vittorie per Jose Juan Huelves Zarco del Dopolavoro ferroviario di Treviso, con 3 Luca Gersich dello Scorzè ed Enzo Grassi dell’Oderzo. Nel femminile davanti a tutte Rebecca Castegnaro dei Comunali di Vicenza al terzo set con la chioggiotta Viola Vianelli. Terzi posti per Alice Spinadin altra tennista del Chioggia e per Irene Lanatà del Noventa Vicentina. A Vedelago l’Alpe Adria continua la sua programmazione agonistica dal 5 al 20 Novembre per giocatori maschi e femmine fino ai 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 3/11/22.