A Motta di Livenza nel rodeo di 3^ categoria si impone Fereghino, a Silea nel 4^ Zanon

A Motta di Livenza si è in concluso il Rodeo di 3^ Categoria Maschile sotto la direzione di Maurizio Epifano e Mauro Granzotto con 21 partecipanti. Il gradino più alto del podio è andato a Luca Fereghino del Mw Sporting Club di Ormelle che in finale ha superato in due set Marco Lorenzon dell’Eurosporting di Treviso. Finale tirata nel primo set, aggiudicata con esperienza alla tds n°2 del seeding incrociata proprio con l’under 16 Lorenzon. Terzi Jacopo Biban del Mirano e Stefano Pizzinato del Fiume Veneto. Due vittorie per l’under 16 del Brugnera Marco Brotto. A Silea nel Rodeo di 4^ categoria diretto da Giacomo De Logu e Roberta Antonello draw perfetto da 32 aggiudicato dal veneziano Marco Zanon. Il veterano dell’Arca di Spinea ha portato a casa il trofeo più grosso dell’ultimo suo concorrente, l’under 14 del Pedavena Filippo Viscusi. Primo set tirato vinto per poco da Zanon che poi ha chiuso la pratica in fretta. Terzi posti per Stefano Buffa del Republic di Jesolo che da 4.5 ha inanellato 4 vittorie e per l’under 18 di casa Matteo Zara. Quarti di finale del torneo provinciale Bnl pre-qualificazioni agli Internazionali di Roma riservati ai giocatori di 4^ categoria. Si gioca in orario serale con il seguente programma. Dalle ore 19 l’under 16 del Motta Leonardo Granzotto con uno dei player di casa Fabrizio Genovese. Marco d’Iseppi del Villa Guidini affronta l’under 16 del Cornuda Andrea Bronca. Sempre alle 19.00 quarti di finale anche del doppio maschile, superstar con le teste di serie n°due Carnio-Daniel opposti a Biasioli-Mazzoleni della Barchessa. Dalle 20.30 derbyssimo tra Bagher Karroby ed Alberto Hirschler quest’ultimo outsider per aver centrato due vittorie su altrettanti rodeo partecipati. Chiude la serata la castellana Sabrina Zigante opposta alla favorita del seeding Martina Galea dell’Eurosporting. In palio un posto per la semifinale. Torneo di 3^ Categoria iniziato il 5 Marzo presso il Panatta Racquet Club con 104 contendenti coordinati da Moira Baratto e Debora Comici.