A Motta di Livenza Carlo Battiston conquista il rodeo di Natale

A Motta di Livenza Rodeo di Natale per giocatori di 4^ categoria svoltosi nel weekend del 18 e 19 Dicembre. Erano 27 i contendenti diretti da Maurizio Epifano sotto la supervisione di Mauro Granzotto. Vince il presidente del club al suo primo successo in carriera. Era già nell’aria perché negli altri tornei si era ben classificato, senza “osare” oltre. Ma nell’ultimo torneo, quello di Natale, il presidente del sodalizio Carlo Battiston ha fatto la festa a tutti. L’ultimo a resistergli la mina vagante della competizione Mattia Masat under 16 di casa che non si è arreso per rispetto del capo, ma ha lottato guadagnandosi 3 games. Masat è riuscito anche a saltare il favorito del seeding Edoardo Marson altro under 16 del club, che vantava il ranking da 4.1. Terzi posto oltre a Marson, anche per Tommaso Zeggiato dell’Ormelle. A Vedelago è in corso con l'Alpe Adria Accademy l'ultimo torneo regular per il 2021 di 4^ categoria maschile. Dalle 18.30 si giocano i tre incontri dei quarti di finale mancanti. Già promosso in semifinale Manrico Benetti del Tc Dolo che attende il vincitore tra la testa di serie numero uno il patavino Riccardo Calzavara dello Sporteam di Maserà e Stefano Pertile dell’Istrana, primo incontro in programma. Alle 20 il cittadellese Maurizio Bonaldo con la mina vagante Mirko Stefani dell’Eurosporting di Cordenons. Stefani che ha già vinto 6 incontri alla sua prima esperienza tennistica in assoluto con la fit, ha dimostrato di saper tenere in campo con maestria. Nell’altro campo in contemporanea Ivano Tolio del Bassano con Carlo Battistella dello Junior Sporting di Santa Lucia.