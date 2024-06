A Sernaglia il 4° Open di Primavera è del bassanese Tommaso Gabrieli Speronello 2° posto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Sernaglia il 4° Open di Primavera con un price money di 5.000€ è del bassanese Tommaso Gabrieli. Non ce l’ha fatta Marco Speronello a chiudere anche questo open. L’ha spuntata Gabrieli con il punteggio 7/5 6/2 dove il montelliano Speronello, ha cercato di dare il massimo nella prima frazione, consapevole dello stato di forma fisico migliore del suo avversario. Terzi posti per il vicentino Giovanni Peruffo dei Comunali e per Lorenzo Favero dello Sporting Life Center di Vacil. Soddisfazione per il patròn della kermesse Renzo Mancuso che riesce a portare a Sernaglia il meglio del tennis Veneto. TORNEI IN ATTO A Castelfranco fino al 19 Giugno Torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con 146 giovani. Partite che iniziano dalle 14.00 fino alle 19.00. A Mogliano fino al 22 Giugno Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private con 120 players. Per i veterani a Istrana fino al 24 Giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni e 55 giocatori a confronto. Alla Barchessa dal 15 Giugno al 1/7 competizione maschile e femminile per giocatori fino ai 4.3. Nei pomeriggi feriali orario di gioco dalle ore 17.00. Ben 132 giocatori in competizione. Da Panatta fino al 3/7 Open maschile e femminile con 4.000€ di prize money. Si gioca dai 4.3 nel draw maschile e per quello rosa dalle 3.5 totali 129 players. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI A Volpago dal 21/6 al 4/7 Trofeo New Print per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni fino alle 12 del 19/6. Al Park dal 21 al 30 Giugno circuito young boys dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 19 Giugno. Al Dopolavoro Ferroviario di Treviso dal 22 al 30 Giugno il Treviso Tennis Team organizza un torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Giugno. Dal 22 al 09 Luglio a Motta di Livenza 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4.000€. Iscrizioni entro le ore 12 del 20/6 fino ai 3.5. Per i giocatori di ranking superiore verrà stabilita dal G.A. Nadia Schiavon. Al Ranazzurra di Conegliano dal 29/6 al 14/7 draw maschile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 27/6. Identico torneo come al Ranazzurra si terrà all’Ostani di Montebelluna fino al 10 Luglio.