The twin a spinea finale maschile tutta trevigiana fazzini-fortin

All’Arca di Spinea nel 3^ categoria The Twin, finale maschile tutta trevigiana tra Pierluigi Fazzini con tessera del Dopolavoro Ferroviario di Treviso e Marco Fortin della Barchessa di Casale sul Sile. A Villa Guidini fino al 5/8 il terza categoria maschile e femminile, con 112 iscritti coordinati da Paolo Favata e Pasquale Glorioso. Sono 11 le gare odierne con inizio dalle 09.00. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula Lunedì 1/8 finale alle 18.30 tra il giocatore di casa William Cagnato e Nicola Giacomin dello Junior Santa Lucia. Ha diretto la competizione Cesare Gabrieli e Mauro Cenedese, torneo di 3^ limitato al quinto gruppo, solo maschile. Erano 62 i partecipanti. Ad Istrana competizione giovanile dai 10 ai 16 anni Trofeo Vismec che inizia oggi condotto da Sonia Rossi e Marco Isotti fino al 7 di Agosto. Sono 84 i giovani in tenzone dai 10 ai 16 anni. La giornata odierna inizia alle ore 09 con 10 incontri. Al Pietro Burei di Visnadello dal 30/7 al 14/8 competizione maschile fino ai 3.3 diretto da Lorenzo Lovadina e Roberto Tognetti con 125 partecipanti. Sono 16 le gare in programma dalle 08.30. Fino al 10/8 a Castelfranco Open femminile diretto da Enrico Comacchio e Nadia Schiavon con una cinquantina di tenniste. Sono sei le gare dalle 09.00. A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza dal 6 al 20 Agosto. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 Agosto.