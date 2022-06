Ad Altivole l'under 12 è dei giocatori del Bassano. Ultime ore per le iscrizioni all'open di Villorba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso il torneo Giovanile ad Altivole dagli 11 ai 16 anni maschile e femminile. Erano 65 i giovani coordinati da Beatrice Zaffi. Questi gli esiti. Under 12 maschile finale tutta bassanese, andata a favore di Lorenzo Scalettari in due set con Edoardo Poloni. Nell’under 14 Nicolò Zavan del Green Garden di Mestre in due set con Giacomo Marcon del Tennis Tai di Loreggia. Nell’under 16 Edoardo Pezzato del Green Garden in due set con Giordano Sozza del Volpago. Anche nell’under 12 femminile è un affare tutto in seno al St Bassano Vittoria Perin con Greta Maria Biliato. Nell’under 14 Alessia Ioana Mardale del Green Garden di Mestre in due combattuti set su Giulia Demin del Tc Mestre. Per l’under 16 rivincita di Giulia Demin che conquista il seeding superiore contro Alessia Da Rugna del Pedavena. Dal 02 Giugno al 15/6 all’Ostani di Montebelluna torneo di 4^ maschile. Un’ ottantina i giocatori coordinati da Natalja Tonazzo e Massimo Nicoletti. Giornata di sabato dalle ore 09.30 alle 20 sono 14 le gare in programma. Al Park di Villorba Open femminile dal 3 al 14 Giugno. Iscrizioni ancora aperte per le giocatrici di 3^ e seconda categoria fino alle ore 12 del 4/6, anche telefonando 0422-910030. Dal 4/6 al 15/6 Toneo Giovanile al Tc Castelfranco di Via Sicilia, dai 10 ai 14 anni. Sono 64 i giovani in tenzone coordinati da Massimo Pelloia e Nadia Schiavon. Le partite della giornata di Sabato inizieranno dalle ore 15 alle ore 19.30 circa. Da 11/6 al 19/6 a Motta di Livenza 17° Kinder Trophy Mini, la seconda edizione organizzata dal club. Master finale a Roma per i vincitori di tappa e per i finalisti nel caso di parecchi concorrenti. A seguire ci sarà quella Junior dal 18 al 26/6. Al Ranazzurra di Conegliano dal 11/6 al 26/6 torneo di terza categoria maschile fino al primo gradino il 3.5. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/6. Sempre dal 11/6 al 22/6 allo Sporting Life Center torneo Open maschile, partendo dai 3.5 con 5.000 € di Montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Giugno. Per lo spettacolo da vedere a Gaiba, su erba naturale, il torneo Wta 125 dal 13 al 19 Giugno dove si daranno tenzone 32 giocatrici con ranking mondiale dalla 50 alla 143. Ingresso gratuito fino agli ottavi di Giovedì 16 con prenotazione posto su www.venetopen.com. Gli ultimi 3 giorni i biglietti avranno un prezzo intero di €15 ma ci saranno sconti per giovani e tennis club. Dal 17/6 al 27/6 Istrana circuito veterani con 12 tabelloni. Le categorie in gara dagli over 40 maschile e femminile e doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 15 Giugno. Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Competizione che si svolgerà dal 18/6 al 03/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 16 Giugno.