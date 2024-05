Treviso ospita l’Adidas Eurocamp: presente anche la stella NBA James Harden

Torna per il secondo anno consecutivo alla Ghirada – Città dello Sport – l’Adidas Eurocamp. L’evento, in programma dal 1 al 3 giugno, riunirà i migliori atleti eleggibili al draft NBA di età compresa tra i 18 e i 22 anni ed è l’unico camp pre Draft NBA ufficiale che si tiene in Europa. Tra i protagonisti ci sarà un ospite di lusso: James Harden. Inserito dall’NBA nella lista dei 75 migliori giocatori della Lega di sempre, la guardia dei Clippers ha vinto l’MVP della Regular Season 2017/2018 ed è stato tre volte il top scorer della stagione. Il Barba, da sempre uno degli atleti di punta di Adidas, sarà nella Marca per presentare la scarpa da gioco Harden Vol. 8 "Eurocamp" PE, una linea esclusiva per gli atleti e i partecipanti all'Adidas Eurocamp di quest'anno. Oltre a James Harden saranno presenti anche altri atleti Adidas in NBA, tra cui Nikola Jović (Miami Heat), Austin Rivers, veterano NBA e attuale commentatore ESPN, e Vasilije Micić, ex Efes Istanbul ora in forza agli Charlotte Hornets.

Giunto alla 17esima edizione, negli anni l’Adidas Eurocamp ha “formato” oltre 150 ex e attuali giocatori NBA ed Eurolega, tra cui Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Danilo Gallinari (Milwaukee Bucks), Goran Dragić (ritirato), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jusuf Nurkić (Phoenix Suns), Lu Dort (Oklahoma City Thunder) e Bogdan Bogdanović (Atlanta Hawks).

Quest’anno il Coaching Director dell’Eurocamp sarà Bill Bayne, vice allenatore dei Detroit Pistons dal 2021, affiancato dallo Scouting Director Gianluca Pascucci, che lavora nel gruppo di osservatori dei Chicago Bulls dal 2023. La formazione di allenatori comprenderà anche David Vanterpool (Washington Wizards), Jason Terry (Utah Jazz), Dave Joerger (Milwaukee Bucks), Jordan Ott (ex Los Angeles Lakers), Chris Fleming (Chicago Bulls) e Rico Hines (Philadelphia 76ers) che si occuperanno di allenare e guidare l'élite di giocatori invitati a partecipare al camp di quest'anno. Le squadre partecipanti comprendono 2 Team Eurocamp (atleti idonei al Draft), 2 squadre statunitensi, la squadra ANGT Select e il nuovo Team World, che è composto da atleti provenienti da LATAM, Africa, APAC e mercati emergenti.