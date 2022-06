Adriatica Ionica Race, tappa spettacolare da Castelfranco Veneto a Cima Grappa

Grande spettacolo, domenica 5 giugno, per tutti gli appassionati di ciclismo nella Marca. La carovana della Adriatica Ionica Race è partita questa mattina da Castelfranco Veneto per la tappa più impegnativa e ricca di fascino dell'intero giro. Dalla pianura trevigiana fino ai 1.708 metri di Cima Grappa, affrontando il versante bellunese da Seren del Grappa.

Dopo la prima tappa di sabato, la Tarvisio-Monfalcone, domenica a vestire la maglia azzurra di leader della classifica generale era Christian Scaroni in prima fila allo start ma in settima posizione sul traguardo. Ad abbassare la bandiera a scacchi quest'oggi è stato il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, affiancato da Moreno Argentin oltre che dal vicesindaco di Castelfranco Veneto Marica Galante e dall'assessore allo Sport, Franco Pivotti. A tagliare per primo il traguardo di Cima Grappa è stato Natnael Tesfatsion. Subito dietro di lui Filippo Zana. Il corridore della Bardiani si prende dunque un altro secondo posto e anche la maglia di leader. Terzo Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team) che chiude il podio di giornata. La gara a tappe promossa dal Campione del Mondo Moreno Argentin con il supporto delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, ha regalato grande spettacolo sulle rampe del Monte Grappa dove si è selezionato il gruppetto dei migliori. Il finale, condotto da Jefferson Cepeda (Drone Hopper) ha visto sprintare per il successo i primi tre classificati.

L'arrivo

Ecco dunque la top ten della tappa odierna:

1. Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – Androni Giocattoli) ERI

2. Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè) ITA

3. Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team) KAZ

4. Jefferson Cepeda (Drone Hopper – Androni Giocattoli) ECU

5. Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè) ITA

6. Mikel Bizkarra (Euskaltel – Euskadi) ESP

7. Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) ITA

8. Christian Scaroni (Italia) ITA

9. Samuele Zaccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) ITA

10. Riccardo Lucca (Work Service – Vitalcare – Dynatek) ITA

La classifica aggiornata

1. Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè) ITA 7:55:51

2. Natnael Tesfatsion (Drone Hopper – Androni Giocattoli) ERI +21”

3. Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team) KAZ +27”

4. Luca Covili (Bardiani-CSF-Faizanè) ITA +39”

5. Jefferson Cepeda (Drone Hopper – Androni Giocattoli) ECU +43”

6. Mikel Bizkarra (Euskaltel – Euskadi) ESP +50”

7. Christian Scaroni (Italia) ITA +1’06”

8. Riccardo Lucca (Work Service – Vitalcare – Dynatek) ITA +2’22”

9. Edoardo Sandri (Cycling Team Friuli ASD) ITA +3’46”

10. Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) ITA +4’03”