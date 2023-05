Tennis, Agata Maria Buzzo conquista lo scudetto regionale Under 11

A Maserà di Padova il comitato regionale della Fitp ha organizzato le finali regionali individuali per assegnare lo scudetto veneto dagli Under 10 agli Under 12. Per il movimento trevigiano sul podio Agata Maria Buzzo nella categoria Under 10. Era la favorita del seeding tesserata per la Polisportiva Preganziol, Agata ha già riscosso dei primi anche in ambito nazionale, ma proprio nello scorso weekend si è confermata anche in ambito regionale con la conquista del suo primo scudetto. Tre le gare disputate con altrettante vittorie. L'ultima la più combattuta al terzo set con Sveva Dattoli veronese dello Scaligero.

Tornei in corso

Iniziato l’Open a Sernaglia fino al 14/5 con un montepremi di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Sono 82 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Le gare di Martedì 2 Maggio sono 4 alle 16.00 Da Rold-Mattiello; alle 18 Paoletti-Cecchini e Casasola-Tonon; alle 19.30 Ederosi-Conte. Altivole fino al 07 Maggio singoli e doppi maschile, femminile e misto per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 97 gli iscritti.

Iscrizioni aperte

Da Panatta dal 20 al 28 maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 maggio. Dal 20 maggio al 4 giugno Altivole con il solito cliché. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 maggio. A Villa Guidini Rodeo di 4^ categoria maschile il 20 e 21 maggio. Iscrizioni entro le ore 14 del 18 maggio.