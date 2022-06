Al Duca di Dolle Sparkling spettacolo assicurato per la serata di Domenica alle 19

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Allo Sporting Life Center del torneo Open maschile Duca di Dolle con 60 partecipanti il main draw è agli ottavi. E’ di 5.000 € il montepremi dell’Open agli ordini di Andrea Camarin e Giuliano Ferro, che da domenica inizierà gli ottavi. In lizza i migliori tennisti veneti di seconda categoria. Nelle 3 gare di Sabato si sono visti gli impegni incessanti della logorante stagione dei Pro. A farne le spese per primo Edoardo Cherie Ligniere che dopo il tour de force dell’incontro precedente contro l’altoatesino Greif, con il bassanese Dal Zotto ha dovuto alzare bandiera bianca. Altro bassanese in lizza nella giornata di ieri, era Francesco Salviato che ha dovuto sudare più di sette camicie. Incontro iniziato alle 15.30 e terminato intorno alle 18. Incontro massacrante quello del vicentino contro il giocatore sardo di stanza nel veneziano Leonardo Mazzucchelli. Spettacolo nello spettacolo, sugli scudi Carlo De Nardi che con un gioco spumenggiante ha regolato per 7/5 6/3 il giocatore padovano Giacomo Checchin, ma che oggi alle 19.00 dovrà fare i conti con lo spessore di Nicola Ghedin. L’altro incontro festivo sempre alle 19.00 sarà quello tra il veneziano Alberto Orso e quanto riuscirà a mettere in campo Francesco Salviato. Da 11/6 al 19/6 a Motta di Livenza 17° Kinder Trophy Mini, la seconda edizione organizzata dal club. Oggi le finali di alcune categorie dei Mini. Nella giornata di ieri è stato chiuso il draw under 12 vinto da Nicolò Poles sul ligure Pietro Gandolfo. Futuro sicuramente assicurato per entrambi che oltre a ritrovarsi al master finale di Roma, visto il tasso tecnico, non potrà che essere raggiante. Sezioni Junior che sono iniziate oggi con 50 giovani in competizione fino al 26/6. Al Ranazzurra di Conegliano fino al 26/6 torneo di terza categoria maschile fino al primo gradino il 3.5, e record di iscritti. Sono 130 i giocatori agli ordini di Gabriele Gesua Sive Salvadori e Loredana Venturini. Tabellone ancora nel mezzo del battage di 4^ categoria. A Silea torneo di 3^ femminile dall’11 al 19 Giugno giunto agli ottavi, diretto da Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Mauro Cenedese, dov’erano 41 le partecipanti alla kermesse. Gli scontri finali sono per Elisa Borsato, che attende ancora un’avversaria e Sara Martini che ha già raggiunto la finale. Iniziato ad Istrana fino al 27/6 il circuito veterani con 12 tabelloni. Le categorie in gara dagli over 40 maschile e femminile e doppi, con 52 partecipanti. Incontri domenicali che inizieranno alle 18.00. Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Competizione iniziata. Si concluderà il 03/7 con 150 concorrenti. Ad Altivole tornei di singoli e doppi maschile, femminile e misto fino al 03/7, con 67 contendenti. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini condurrà il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che inizierà il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/6. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. Sarà condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/6.