Al rodeo giovanile under 16 di scorzè secondo posto per Leonardo Granzotto

Nel Rodeo under 16 di Scorzè soltanto Leonardo Granzotto del Motta di Livenza è riuscito a contenere il ciclone Basilone. Erano in 26 ai blocchi di partenza, con giocatori dagli Nc fino ai 3.5. Qui il mottense Granzotto era accreditato della testa di serie numero 2 in quanto con il ranking 3.5. Entrato nella competizione direttamente nella giornata di Domenica ha scaldato i motori con un 4.2, poi la testa di serie numero 3 un 4.1 ed infine ha dovuto fare i conti con Nicolas Lyam Basilone. Il bibionese alla sua prima uscita ufficiale tra i classificati, invece di essere investito della classifica 4.4, come per tutti i tennisti di interesse nazionale, è dovuto partire dal via come Nc. Dall’alto dei suoi titoli nazionali conquistati come under 10, non era scontato che con i tennisti di 4 anni più “grandi” potesse fare il vuoto. Ed invece li ha saltati tutti a piedi pari concedendo soltanto 11 giochi nelle sei partite, eliminando anche il favorito del seeding che ha un ranking di 3.5. Una finale che numeri alla mano sembrava scontata, ma il giocatore del Tc Motta non si è fatto intimorire e nella prima frazione di gioco è riuscito a contrastare il gioco di Basilone portandolo al tie-break, anche se poi andato al winner. Così come l’ultimo set perso per 2-4. Nel corso della gara Granzotto ha esibito il suo colpo migliore il dritto col quale ha totalizzato gran parte dei suoi punti. Appuntamento con Bepi Zambon lunedì 6 Febbraio alle ore 19 presso la Villa D’Arfanta in Via Prapian di Tarzo, 28. Serata tra campioni dove sarà presente anche l’internazionale Luca Serena. Prossimi tornei: A Volpago del Montello Rodeo Fitp di 4^ categoria il 4 e 5 Febbraio Trofeo Tch Cornuda, draw maschile a 32 giocatori. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Febbraio agli ordini di Gianfranco Casagrande. Al Panatta Racquet Club Rodeo 11 e 12 Febbraio per giocatori di 4^ categoria solo draw maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 9 Febbraio. Torna l’attività challenger all’Alpe Adria di Vedelago dove dal 11 al 26 Febbraio incroceranno le racchette giocatori fino ai 3.3 con draw maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Febbraio.