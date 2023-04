Liventina, Alberto Romano dirigerà il settore giovanile

La Liventina comunica che, a partire dalla stagione 2023/2024, il ruolo di responsabile del settore giovanile sarà affidato ad Alberto Romano, con delega per le categorie Allievi, Giovanissimi ed Attività di Base.



Romano, nato a Genova il 14 luglio 1961, inizia come allenatore a Montereale Valcellina nel 1991 per poi trascorrere 5 stagioni a Maniago prima dell’arrivo in Liventina nel 1997. Da allora sono 20 gli anni d’esperienza con noi acquisita avviando centinaia di giovani calciatori a tutti i livelli sportivi, dai dilettanti alla Nazionale Italiana rivestendo il ruolo, dal 2012, di Responsabile Tecnico del nostro Centro di Formazione Inter. Un lungo percorso corredato da 2 Finali Nazionali Allievi (con 1 Scudetto Dilettanti vinto nel 2008) ed 11 Finali Regionali tra Allievi, Giovanissimi ed Esordienti.



Rilevanti anche le altre esperienze tra i dilettanti con Sacilese e Casier Dosson oltre a quelle con i professionisti a Portrogruaro (2005/’06), Reggio Calabria (2002/’03) e Padova (2011/'12). Nel 2010/’11 è stato selezionatore della Rappresentativa Veneta Giovanissimi raggiungendo i quarti di finale a Fiuggi.



Dal 2016 il suo operato in Attività di Base ha sviluppato, con un grande lavoro di Staff e particolare spirito innovatore, un settore cruciale della società ora riconosciuto sul territorio come Liventina Talent Academy.