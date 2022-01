Per il pilota Alessandro Tiveron si avvicina il via del Campionato Italiano 2T

Per Alessandro Tiveron, ambassador della LISPORTEAM360, si avvicina il via alla terza stagione consecutiva del Campionato Italiano 2T, categoria 125GP, in sella alla Honda RS125, della Tiveron Racing con forti ambizioni di classifica. Dopo gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime due stagioni, 4° classificato nel 2020 e 5° classificato nel campionato 2021, per la terza stagione consecutiva, Alessandro proseguirà la propria avventura nel Campionato Italiano 2T, categoria 125GP, con il proprio team, Tiveron Racing.

Durante la pausa invernale, Alessandro sta seguendo una preparazione di allenamento, presso la palestra Evolution Gym di Silea, seguito nei suoi allenamenti da Michele Trevisan, ottimo Personal Trainer e persona molto competente, mentre la moto, Honda RS125 è stata potenziata grazie all’arrivo di un nuovo kit motore che ne ha aumentato le prestazioni. Nel mese di marzo sono previste le prime sessioni di test e allenamento, presso l’autodromo di Misano Adriatico per preparare al meglio la stagione 2022.

In vista dell’imminente inizio del Campionato Italiano 2T, che sarà articolato su sei gare:

14 Maggio Autodromo di Vallelunga (Roma)

15 Maggio Autodromo di Vallelunga (Roma)

12 Giugno Autodromo di Varano (PR)

17 Luglio Autodromo di Cremona

11 Settembre Autodromo di Magione

16 Ottobre Autodromo di Misano Adriatico

L’obbiettivo non può essere che quello di migliorare le prestazioni e i risultati ottenuti nelle passate stagioni e di puntare alle posizioni di vertice classifica.