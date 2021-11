All'alpe Adria di Vedelago Toniolo concede il bis

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago nel torneo di 3^ Fit limitato ai 3.5 la finale tra Filippo Emanuele Battiston under 16 del Bolzano e Francesco Toniolo dell’Istrana è andata a favore del giocatore più esperto. Due ore di gran bel tennis tra i giocatori di terza, anche se il winner risulta ancora annoverato nella quarta categoria, che hanno concluso anzitempo la kermesse. Nove giorni di tennis intenso in tutti gli incontri. Man mano che il livello del ranking si alzava, con esso anche lo spettacolo. Battiston che nella Marca è sinonimo di pedigree, gioca a Bolzano e ha un valore certamente da 3.3 con 50 gare disputate. Fisico longilineo, quasi 2 metri ancora in crescita perché non ha ancora 16 anni, cercherà di entrare nella prossima stagione nel corridoio che lo porterebbe nella categoria semi-pro. Viste le capacità tecniche l’obiettivo non sembra improbabile, ma quando si trovano dei giocatori esperti come Toniolo, è difficile portare a casa il risultato. Anche se il giocatore dell’Istrana ha trovato pane per i suoi denti, Toniolo è riuscito a rintuzzare spesso le bordate di Battiston, tant’è che il primo set l’ha vinto lui al tie-break. Nel secondo ha lasciato correre il suo più giovane avversario, con la speranza che si stancasse, visto che nella semifinale giocata nella mattinata ha chiuso il suo incontro al terzo set. Poi nel set decisivo giocato al long tie-break Toniolo ha ripreso in mano le redini del gioco e, proprio a Vedelago si è concesso il bis. Terzi, Giordano Sozza del Volpago under 14 talentuoso in crescita esponenziale che con Battiston ha disputato un’ottima gara e per il favorito del seeding Massimo Trevisan dell’Azzano Decimo. Molti awards in questa competizione. Il primo va ad Alessandro Beltrame giocatore di casa che appena in un anno di tennis, è già pronto a prendersi la scena di 4^ categoria. Tre vittorie anche per i veterani Rodolfo Andolfatto dell’Altivole ed Ivano Tolio e Giancarlo Venzo del Bassano. C’è posto anche per i neofiti Michele Bilato del Cittadella e Nicola Volpi del Caerano che promettono un 2022 con i botti. Tappa Tpra all’Ostani Montebelluna il 27 e 28 Novembre, singolare maschile limitato ai 4.4 Fit, iscrizioni entro il 25/11 ore 18.00 telefonando a Andrea Camarin 3668243584 oppure sul sito TPRA. Sempre per l’attività Fit torna un altro torneo a Vedelago a Dicembre dal 11 al 26 denominato “di Natale” con iscrizioni entro le ore 12 del 09/12 all’indirizzo di posta elettronica: tennisaccademyalpeadria@gmail.com. A Motta di Livenza Rodeo maschile di 4^ categoria lungo weekend dal 17 al 19/12 iscrizioni entro le ore 12 del 15 Dicembre all’indirizzo mail: www.tennismotta.it. Mercoledì 24 Novembre ad Oderzo presso la sala concerti di Palazzo Moro, alle ore 20.30 Prando Prandi presenterà il libro su Bepi Zambon “Oltre la Rete”. Nell’edificio di Via Garibaldi, 27 saranno presenti anche i rappresentanti del Panathlon Club del distretto opitergino, guidato da Roberto Agostinetto. Ingresso libero ed in base alle norme vigenti con il green pass. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di Giudici Arbitri Affiliati, ovvero soci dei circoli di tennis Fit, e per Giudici Arbitri Federali. Per informazioni rivolgersi al referente arbitri Giuliano Ferro al numero 347-2463251.