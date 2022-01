19^ edizione della junior cup dell'Eurosporting Cordenons: molti i successi trevigiani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La 19^ Junior Sporting Cup dell’Eurotennis Cordenons dedicato alla memoria del patròn Edi Aldo Raffin parla trevigiano. Diretta da Claudio Bortoletto e sotto la supervisione di Giancarlo Turrrisi coadiuvato da Diego Vegetti, erano 130 i ragazzi in tenzone. Questi gli esiti degli 8 tabelloni. Nell’under 10 maschile Mattia Savonitto del Mogliano con Nicolò Battistel del Motta di Livenza, terzi posti per Christian Giordano del Cividale e per il triestino Simone Pinzani. Nell’under 12 Marco Antonio Tranciuc al terzo set con Filippo Mario Costacurta del Ranazzurra di Conegliano. Terzi il triestino Federico Giordano e l’udinese Antonio Riva . Nell’under 14 il draw più agguerrito con 34 contendenti, su tutti Marco Lorenzo dell’Eurotennis Treviso al terzo set sul goriziano Patrick Canola. Terzi posti per il goriziano Matteo Gherbassi e per l’udinese Andrea Cogolo. Nell’under 16 bis di Marco Lorenzon su Luca Wood del Porcia. Bronzi per Filippo Bigi del Porcia e per il player di casa Carlo Enrico Muz. Nel femminile l’under 10 parla tutto triestino Marta Parpinel e Matilda Giancotti. Per l’under 12 la trevigiana Matilde dall’Antonia con tessera del Caneva in due set sull’udinese Cristiana Petrache terze Giulia Zoppas anch’essa trevigiana con tessera del Caneva e la pordenonese del Linus Giorgia Simonetta Ceciliot. Nell’under 14 rivincita di Giulia Zoppas che in finale ha regolato in due set sull’udinese Margherita Losco. Terze Beatrice Bevilacqua del Conegliano e Matilde dall’Antonia. Nell’under 16 Giorgia Grizzo del Porcia in due set su Vanessa Gruarin del Linus Pordenone. Terzi posti per Giulia Lo Faro del Motta di Livenza e per Giorgia Bevilacqua del Conegliano. Kermesse iniziata il 28/12 e conclusasi il 09 Gennaio con oltre 120 gare disputate sia sul veloce per gli under 10 e 12 sia sui rossi per i 14 e 16. I ragazzi hanno dimostrato molta diligenza nel rispettare le ferree regole anti-covid dentro e fuori dal campo. Premiazioni fatte singolarmente quindi proprio per evitare assembramenti. Presente a tutte queste la delegata Fit per Pordenone Monica Marchetti e per l’Eurotennis Serena Raffin.