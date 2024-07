Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo con numeri da record, 143 giocatori dagli Nc ai 4.3

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E’ un gran bel numero 143 giocatori di 4^ categoria dagli nc ai 4.3 totalizzato alla Barchessa di Casale sul Sile. Kermesse portata avanti da Roberta Antonello in contemporanea sui campi di Silea e Casale con numeri importanti. Davanti a tutti Pietro Carrara dell’Arca di Spinea al terzo set sul giocatore di casa Pietro Pellegrini. Terzi posti per Tommaso Facchin dello Sporting Magi e per Fabio Li Cauli del Noventa di Piave. In evidenza con 3 vittorie: Sebastian Kedzierski del Bear Training di Paese, Antonio Muggioli del Park, Sandro Salvador del Ranazzurra di Conegliano e Andrea Rigato dello Sporting Life Center. Tra i molti nc sono risultati essere i migliori Andrea Toso dell’Eurosporting Tv e Davide Tonicello del Treviso Tennis Team. Nel femminile è giunta fino al traguardo Alice Petralito del Treviso Tennis Team che ha regolato nel main draw al terzo set Alessandra Bella dello Sporting Magi. Bronzi per Federica De Rosso dello Junior di Santa Lucia e per Kimberly Salvadori dello Sporting Magi. La winner Petralito ha anche disputato la finale delle Nc imponendosi su Angela Signorotto dello Sporting Magi.

TORNEI IN ATTO Da Panatta ottavi di finale in corso, tempo permettendo dell’Open maschile e femminile con 4.000€ di prize money e 129 players. Il numero uno è Alessandro Ragazzi ed il numero due del seeding Nicola Ghedin. Nel femminile, draw ai quarti dove spicca come favorita Ludovica Mazzucchelli, seguita da Aurora Vignaduzzo. A Volpago fino al 4/7 Trofeo New Print per giocatori di 4^ categoria maschile con 94 giocatori. Fino al 09 Luglio a Motta di Livenza 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4.000€. Attualmente sono 130 i players coordinati da Maurizio Epifano e Nadia Schiavon All’Ostani di Montebelluna fino al 10/7 torneo di 4^ maschile con 75 giocatori. Al Ranazzurra di Conegliano Fino al 14/7 draw maschile fino ai 3.3 con 127 players.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Allo Sporting Magi di Ponte della Priula fino al 13/7 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio. Iscrizioni di ranking superiore alle 3.5 la scadenza verrà differita per ogni draw. Nel frattempo sono 37 le giocatrici accreditate. Alla Barchessa dal 6 Luglio al 21/7 torneo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/7. Ad Istrana dal 6 al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 entro le ore 12 del 4 Luglio. Dal 6 al 14 Luglio torneo giovanile a Mogliano dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 4/7.