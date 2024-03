Alla Barchessa il rodeo di 4^ categoria vede una finale tutta vicentina. Terze le trevigiane

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al tennis Club Barchessa concluso il rodeo femminile per giocatrici di tennis di 4^ categoria. Erano 26 le giocatrici al via coordinate da Roberta Antonello. Dopo la vittoria a San Floriano nel veronese, torna alla vittoria Alexa Cera dell’Arzignano che con 9 successi, ha messo al secondo posto un’altra vicentina Alice Bortolotto del Santorso. Per l’outsider Cera tornata alle competizioni dopo 7 anni lontana dalle scene, un’ottima prestazione. Non è affatto facile sostenere 9 incontri in due giorni, anche se vinti tutti in due set. Terzi posti per Laura Calbucci dello Sporting Life Center e per la giocatrice di casa Stefania-Clara Mocirla. In evidenza Cristina Priori del Marcon con 3 vittorie.

TORNEI IN CORSO Ad Altivole fino al 17 Marzo 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1 con 123 players. Da Panatta fino al 19 Marzo Torneo di 3^ maschile da Panatta con montepremi di 800€ e 120 contendenti.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI: Dal 15 al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 13 Marzo. Dal 15 al 17 Marzo Rodeo di 4^ categoria allo Sporting Life Center di Vacil draw maschile e femminile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Marzo. Il 16 e 17 Marzo Memorial Sebastian Suarez presso lo Junior di Santa Lucia di Piave. E’ un torneo Rodeo giovanile limitato fino ai 4.3 per maschile under 12 e 14 e femminile under 14. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Marzo.