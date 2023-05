Alle 16 inizia dalle Bandie la rievocazione storica della Coppa del Piave

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La rievocazione storica della Coppa del Piave ritorna nella Marca Trevigiana in chiave di gara di regolarità per auto storiche e moderne sabato 13 e domenica 14 maggio. Lo start ufficiale della manifestazione avverrà dal Centro Nuoto Le Bandie alle ore 16 alla presenza del Sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. La lista partenti conta su vetture moderne e storiche rappresentative dei Marchi Alfa Romeo, Autobianchi, BMW, FIAT, Ford, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Simca e Volkswagen. Tra gli equipaggi iscritti, molti “aficionados” e “new entries”, oltre ai Top Drivers e Prioritari A e B. L’arrivo è previsto alle ore 22 in Riviera Giuseppe Garibaldi, nel centro storico di Treviso. Coppa del Piave Revival, patrocinata da “Regione del Veneto” e “Città di Treviso”, ha validità per il Trofeo Tre Regioni - Serie riservata alla Regolarità Turistica Auto Storiche e Moderne ed il Campionato Nazionale Regolarità UNVS. La manifestazione è supportata da Fassina Automotive, Proattiva (sicurezza informatica), Kayak e collabora con La Beca Prosecco, il Centro Nuoto e il Centro Sportivo Le Bandie. Informazioni aggiornate:https://www.piavejolly.com/CoppaPiave/ e sulla pagina Facebook CoppaPiaveRevival