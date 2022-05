Alle 17 a Vedelago nell'Alpe Adria semifinali del 3^ Categoria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago torneo di 3^ categoria con 115 iscritti coordinati da Dean Pinezic. Nella giornata di Venerdì 20 alle 17 la prima semifinale è tra Rudy Tonon e Federico Zuin, l’altra tra Maurizio Junior Peruzzo e Massimiliano Tesser che verrà disputata alle ore 19.30. Per giungere nelle semifinali Rudy Tonon dello Sporting Magi ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie con Manuel Barbon del Visnadello partita conclusa al terzo set per 10 a 7. Stesso discorso per il suo antagonista di oggi, entrambi 3.5 ed uasciti dal quarto di finale al terzo set. Per l’under 14 del Tc Padova Zuin un’ottima prova contro l’esperto Lamberto Zaborra, conclusasi sul fil di lana grazie agli ottimi mezzi tecnici del giovane. L’incontro di oggi con Tonon misurerà ancor di più la solidità del l’under 14, in primis quella fisica. Nella parte alta del draw il bassanese Maurizio Junior Peruzzo ha stroncato le velleità della mina vagante il Non Classificato Martino Masiero del Castelfranco. Esordio vincente il suo per il ritorno al tennis dopo 15 anni di stop. Nove vittorie in un torneo non si fanno così per caso. La stoffa messa in armadio e tirata fuori per riprendere questo sport che da longevità c’è tutta ed il top di 4^ categoria non è un miraggio. L’incontro di Peruzzo con Massimiliano Tesser giocatore del Villa Guidini, pronostico che pende in favore del vicentino anche se il ranking è tutto a favore del trevigiano. Nel femminile si conoscono già le finaliste. Sono la pordenonese Marta Rico e Stefania Boscarino del Padova Est. La tennista friulana è riuscita a passare il turno dopo un intenso incontro con la coneglianese Beatrice Bevilacqua al terzo set. Soddisfazione per il club di San Vendemiano che ha piazzato entrambe le sorelle tenniste nelle semifinali. Prossime competizioni in programma. Rodeo maschile sull’erba di San Marco di Resana per giocatori di 4^ categoria. Boom di 45 iscritti per questo rodeo agli ordini di Massimo Nicoletti che li dovrà coordinare tutti in un paio di giorni . Torneo Giovanile ad Altivole dagli 11 ai 16 anni maschile e femminile. Sono 65 i giovani coordinate da Beatrice Zaffi. Dal 28/5 al 12/6 torneo giovanile a Vedelago 12, 14 e 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 26/5. Al Park di Villorba Open femminile dal 3 al 14 Giugno. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Giugno.