Treviso Basket va in trasferta a Trieste: per i playoff serve un miracolo

Dopo la vittoria a sorpresa contro Milano, la NutriBullet Treviso va in trasferta a Trieste per l’ultima giornata di Regular Season. Non sarà una gita quella di TVB, dato che i playoff sono ancora matematicamente possibili. La probabilità di centrare la post season per i ragazzi di coach Marcelo Nicola è comunque molto remota, perché servirebbe una vittoria di almeno 22 punti contro l’Allianz e una contemporanea sconfitta di Pesaro sul parquet della GeVi Napoli. In questo caso, infatti, Treviso, Trieste e Pesaro si ritroverebbero a quota 26 punti e la classifica avulsa premierebbe la NutriBullet.

Nella conferenza stampa di vigilia, Nicola ha detto che la squadra ci proverà giocando una partita ad alta intensità, sperando al contempo di ricevere notizie positive dagli altri campi. Non dovesse verificarsi il miracolo, Treviso chiuderà l’anno con la consapevolezza di essersi guadagnata la salvezza sul campo, conquistando vittorie preziose a Varese e in casa contro Brindisi e Milano, e inizierà a programmare la prossima stagione.