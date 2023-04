Allo Sporting Magi di Ponte della Priula il rodeo femminile premia per la terza volta Biasi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Concluso il rodeo femminile di 4^ tenutosi allo Sporting Magi di Ponte della Priula. Emily Biasi della Barchessa di Casale sul Sile porta a tre i suoi successi stagionali. Erano in 23 le giocatrici in tenzone dirette da cesare Gabrieli con la supervisione di Francesco Salustri. Vince Emily Biasi che mette al secondo posto la giocatrice di casa Mariaelena Gardin con il risultato 4/2 4/0. Bronzi per l’under 16 Sara Dall’Antonia cappellese del Caneva e per la giocatrice dell’Eurosporting Tv Martina Galea. Tutte le semifinali molto combattute. Si sono fatte notare nel main draw l’under 16 Giorgia Girolin dell’Eurosporting con tre vittorie, con due Alessandra Bella e Federica De Rosso dello Sporting Magi. TORNEI IN GIOCO: Allo Sporting Life Center di Vacil draw di seconda categoria con i seguenti incontri. Inizio alle 16.30 con Emily Iosio vs Elena Covi; Aurora Vignaduzzo vs Aurora Piccinini. Alle 18.00 Tasha Cacciato vs Sofia Selle; Beatrice Varini vs Chiara Albiero. Alle 19.30 Sophie Parente vs Laura Spataro; Iris Burato vs Carolina Dibenedetto. Dal 15 al 30 Aprile a Vedelago Torneo di primavera maschile e femminile fino a giocatori 3.5. Sono 108 i players in tenzone. Sono sei le gare in programma nella giornata odierna dalle ore 18 alle 21. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Altro open “sentito” sarà quello di Sernaglia dal 22/4 al 14/5 perché il montepremi sarà di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le ore 12 del 20 Aprile. Altivole dal 22 Aprile al 07 Maggio singoli e doppi maschile, femminile e misto per giocatori fino alla 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 20 Aprile. Alla Barchessa di Casale Sul Sile weekend rodeo maschile il 24 e 25 Aprile per i giovani dai 10 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Aprile.