Allo sporting Magi di Ponte della Priula il trofeo banca prealpi di san biagio è di Elena Covi

Allo Sporting Magi di Ponte della Priula il 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio è di Elena Covi. Competizione diretta da Enrico Scardellato con la supervisione di Mario Balzano e 41 players. La trevigiana Elena Covi con tessera del Green Garden di Mestre è riuscita con 3 vittorie ad iscrivere il suo nome in questo primo palmares femminile. Secondo posto per Eva Segato vicentina con tessera del Crema che ha fatto veramente una bella gara arrendendosi nel tie break del primo e per 4/6 nel secondo. Terza piazza per Nicole Iosio del Park di Villorba. C’è anche un altra giocatrice che va iscritta nel libro dei ricordi e si tratta della Nc Vania Dal Vecchio giocatrice del Magi che con 6/4 6/1 ha conquistato l’ultimo incontro nei confronti di Michela Meneghel del Valbelluna. TORNEI IN ATTO Al Ranazzurra di Conegliano Domenica 14 le semifinali del draw maschile fino ai 3.3 con 127 players. Gli orari vedono alle 17.30 la prima semifinale tra i vincenti: Santin-Costacurta e Zan-Scola e alle 19.30 Federico Drusian-Sandro Silvestrin. Ad Istrana fino al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 ha totalizzato 75 iscrizioni. A Volpago fino al 25 Luglio torneo di 3^ maschile Trofeo K22 Studio con 1.000€ di price money con 71 contendenti. Fino al 24 Luglio allo Sporting Life Center di Vacil Pre quali Ibi 2025 per giocatori di 4^ categoria. Incontri di singolo e doppi maschile e femminile con un totale di 134 giocatori. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Dal 20/7 al 4/8 a Tcvo 4° Memorial Tombacco con 3.000€ di price money. Open maschile che premia fino ai primi 8 classificati. A Villa Guidini dal 20/7 al 02 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Luglio. A Castelfranco Veneto dal 27/7 al 10/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 Luglio. Ad Istrana dal 2 al 11 Agosto 7° Torneo Giovanile Trofeo Vismec dai 12 ai 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/7.