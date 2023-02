Alpe Adria ai quarti nel maschile e semifinale del femminile tanti i giovani talenti in lizza

Bertasi, Granzotto e Sommacal i più giovani. Altri under pronti all'assalto dell'Alpe Adria. Tutto pronto a Mogliano per la tappa Ibi. Ultime ore per iscriversi. Rodeo Open a Volpago con il Carletti. Tpra a Montebelluna di doppio tappa Circuito Veneto.