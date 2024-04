L'Alpe Adria ha incoronato anche il draw maschile appannaggio di Enrico Arduini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago l’Alpe Adria per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile, con 117 giocatori ha decretato anche il vincitore del draw maschile. La finale tutta trevigiana tra Enrico Arduini del Pederobba e Michele Frate del Park di Villorba è andata a favore di Arduini che ha chiuso la finale in due set con un 6/1 6/2. Terzo posto per Tommaso Testa dello Sporting Life Center. In evidenza nel main dra Andrea Camarin con 3 vittorie. A Sernaglia della Battaglia fino al 5 Maggio torneo di 4^ categoria maschile con 98 giocatori, inizio gare domenicali soltanto con 4 incontri inizio ore 17.00. A Caerano di San Marco Rodeo 27 e 28 Aprile Rodeo maschile per giocatori di 4^ categoria con draw da 32. Inizio gare alle 9 con la conclusione delle competizioni intorno alle ore 18.00 Trpa al Bear Training di Paese il giorno 28 entry level maschile sull’erba sintetica. Tpra allo Sporting Life Center il 28 Expert Level. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI A San Marco di Resana dal 10 al 12 Maggio Rodeo sull’erba naturale per giocatori fino alla terza categoria, solo maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 8 Maggio. Ad Altivole dal 11 al 26 Maggio torneo di 3^ categoria, singolari e doppi maschile e femminile nonché doppio misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/5. Da Panatta dal 18 al 26 Maggio torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/5.