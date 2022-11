All'Alpe Adria il Rodeo maschile di 4^ è del montelliano Davide Zamprogno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nell’Alpe Adria di Vedelago chiude la novembrata di manifestazioni Davide Zamprogno. Il giocatore dell’Ostani di Montebelluna allievo di Bonacina, era il favorito del seeding composto da 32 giocatori. In finale ci è arrivato con il numero due Lorenzo Salustri under 16 dell’Eurosporting Treviso dove il più giovane è riuscito a mettere in discussione l’incontro solo nel secondo set. Terzi posti per i due alfieri del Park di Villorba Luca Benetti e per Paolo Simioni. In evidenza Jose Juan Huelves Zarco del Dopolavoro Ferroviario di Treviso e per Jacopo Rolè del Park di Villorba quest’ultimo con 6 vittorie all’attivo. Weekend 3 e 4 Dicembre torneo Tpra sempre a Vedelago per neofiti e giocatori fino ai 4.4. Iscrizioni direttamente sul link: https://www.tpratennis.it/ITA/altro/Scheda_torneo.fit?IdTorneo=87963 E dal 10 al 25 Dicembre Torneo di Natale maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 08 Dicembre.