L'Alpe Adria di 4^ categoria è agli ottavi. Week end singolare maschile tpra al park di Villorba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Per fine settimana è prevista la conclusione del 4^ categoria Fit a Vedelago dove si sta giocando l’Alpe Adria Tournament. Cinque le gare in programma nella giornata di Venerdì 19 dalle ore 18.00. Per l’attività Fitpra. Al Park di Villorba 20 e 21 tappa provinciale maschile valida per la qualificazioni regionali finalizzata al Road to Rome. Draw da 22 contendenti. Vi possono partecipare: singolare maschile (All Star, Open, Entry), singolare femminile (All Star, Open, Entry), Doppio maschile, femminile e Misto. Possono giocare le categorie All Star e in tutti i Doppi fino ai 4.2 Fit, mentre nelle altre il limite è di 4.4 Fit ed i giocatori devono essere sempre tutti maggiori di 14 anni. Nel maschile allo Sporting Magi di Ponte della Priula il veneziano Massimiliano Sittaro, si è aggiudicato la competizione su Fabio De Gaspari, terzi Ferdinando Dofour e Roberto Dall’Antonia. Nel doppio misto svoltosi al Villa Guidini di Zero Branco affermazione di Sontacchi e Dal Balcon su Sella e Pellizzari. Tappa in corso allo Sporting Life Center di Vacil con il doppio femminile che vede in finale il duo Miglioranza e Lagonigro attendere le vincenti tra Lovatti-Calbucci e Bellato-Rebellato. Nel maschile da battere è il duo Francesco Michielin ed Alessandro Finco i numeri due sono Bassani e Candiano. L’attuale classifica provinciale del movimento TPRA vede al primo posto Michele Cadamuro di Cimadolmo per la categoria open, nell’all star Aldo Livio Platania di Preganziol e per l’Entry level Matteo Reginato di Treviso. Nel singolare femminile la trevigiana Sofia Maietti; nel Doppio Misto Fanny Cester e Paolo Pellegatta. La prossima tappa Tpra sarà all’Ostani Montebelluna il 27 e 28 Novembre, singolare maschile limitato ai 4.4 Fit, iscrizioni entro il 25/11 ore 18.00 telefonando a Andrea Camarin 3668243584 oppure sul sito TPRA. Mercoledì 24 Novembre ad Oderzo presso la sala concerti di Palazzo Moro, alle ore 20.30 Prando Prandi presenterà il libro su Bepi Zambon “Oltre la Rete”. Nell’edificio di Via Garibaldi, 27 saranno presenti anche i rappresentanti del Panathlon Club del distretto opitergino, guidato da Roberto Agostinetto. Ingresso libero ed in base alle norme vigenti con il green pass. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di Giudici Arbitri Affiliati, ovvero soci dei circoli di tennis Fit, e per Giudici Arbitri Federali. Per informazioni rivolgersi al referente arbitri Giuliano Ferro al numero 347-2463251.