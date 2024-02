Nell'Alpe Adria di Vedelago gli ultimi 3 incontri degli ottavi maschili. Femminile già semifinali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago l’Alpe Adria di 3^ Categoria con 135 tennisti quarti di finale in completamento del draw maschile. Nella giornata odierna dalle ore 18.00 alle 21.00 circa gli incontri mancanti degli ottavi che porteranno i vincitori ai quarti di finale. Alle 18 l’under 16 bassanese Alvise Dalle Carbonare con il pordenonese Kevin Stabarin il vincente domani con John Marcolin del Green Garden di Mestre. Alle 19.30 il 3.3 l’istranese Edoardo Voltarel con tessera padovana con il patavino Alberto Mario Battaglia, il vincente con l’under 16 del Pedavena Filippo Viscusi. Sempre alle 19.30 l’under 18 dell’Eurosporting Edoardo Martini con il 15enne bellunese Marco Sommacal, il vincente abbinato a Marco Modenese del San Giovanni Lupatoto. Nel femminile domani inizieranno le semifinali che vedranno i seguenti abbonamenti. La giocatrice dello Sporting Life Center 3.1 Beatrice Bevilacqua con la 3.4 Beatrice Dal Bello dell’Eurosporting Treviso. La 3.1 Elisa Mirabile under 14 del Sovizzo con l’under 14 3.3 castellana Gaia Mondin con tessera vicentina. Finali nella giornata di Domenica.

PROSSIMI TORNEI: A Castelfranco il 2 e 3 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 29 Febbraio. Alla Barchessa il 2 e 3 Marzo Rodeo maschile fino ai 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/2. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula 2 e 3 Marzo Rodeo di 4^ categoria solo femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/02. Ad Altivole dal 2 al 17 Marzo 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/2. Alla Barchessa Rodeo femminile il 9 e 10 Marzo per giocatrici di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/3. Dal 9 al 19 Marzo Torneo di 3^ maschile da Panatta con montepremi di 800€. Iscrizioni entro le ore 12 del 7/3. Dal 15 al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2.000€ di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 13 Marzo. Dal 15 al 17 Marzo Rodeo di 4^ categoria allo Sporting Life Center di Vacil draw maschile e femminile di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 13 Marzo. Il 16 e 17 Marzo Memorial Sebastian Suarez presso lo Junior di Santa Lucia di Piave. E’ un torneo Rodeo giovanile limitato fino ai 4.3 per maschile under 12 e 14 e femminile under 14. Iscrizioni entro le ore 12 del 14 Marzo.