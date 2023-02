All'Alpe Adria di 3^ a Vedelago iniziato il mani draw in campo dalle 9 anche a Silea con Rodeo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E’ in corso all’Alpe Adria di Vedelago fino al 26 Febbraio 103 racchette con tennisti fino ai 3.3 dei draw maschile e femminile. Gli incontri odierni dopo otto giornate di gioco, scendono in campo, ore 09:Nave-Granzotto, Torresan- Menini; 10.30 Cunial-Pertile, Giacomin-Stival; 14 Dal Bello Beatrice-Converio Virginia, Pedron-Graber; 15.30 Lo Faro Giulia-Reginato Chiara e Conte-Theodoli Ciccolini; 17 Sebastiano Edda-Emma Urbani e Lorena Rebeschini-Mulone Silvana; 18.30 Colpo-Iorga e Filippi Fermar-Gioseffi. Rodeo Fitp a Silea oggi e domani per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni chiuse con 32 partecipanti si gioca dalle ore 09.00. Il 19/2 DoppioFitpra femminile e misto allo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni al 366-8243584. Dal 25 Febbraio al 19 Marzo la Tappa Ibi di 4^ categoria maschile e femminile singolare e misto che assegna il titolo provinciale e la promozione al master regionale. Dirige Lucia Maffei. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/2. Il 25 Febbraio Fitpra a Trevignano il Road to Rome di singolo maschile. Iscrizioni Roberta al 392-5212356. Il 25 e 26 Rodeo Open maschile Michele Carletti a Volpago. Diretto da Matteo Favaro con la supervisione di Giuliano Ferro iscrizione entro le ore 12 del 23/2 iscrizioni chiuse a 32 players. Il 26 Febbraio Tpra all’Ostani di Montebelluna molto sentito il torneo di doppio maschile aperto fino ai 4.1, facente parte del circuito Veneto. Per iscriversi Renzo 0423-23500. A Castelfranco dal 4 al 5 Marzo Rodeo Fitp maschile fino ai 3.3 dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo.