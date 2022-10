Alpe Adria Vedelago, la finale femminile è di Elisa Maglione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago il primo verdetto dice Elisa Maglione. Concluso il tabellone femminile mentre manca la finale del draw del maschile che contemplava i giocatoti fino ai 3.5. Erano 185 i tennisti alla partenza. Elisa Maglione under 18 del Dopolavoro Ferroviario di Treviso, partita da favorita, così come la number two Paola Zambon dell’Olivera di San Vendemiano hanno rispettato tutti i pronostici. Terzi posti per Elisa Valente under 14 vicentina del Palladio ‘98 e per la coetanea del Tc Padova Angelina Soltoianu. Giovedì alle 20 la finale tra Paolo Zen del Tc Castelfranco e Daniel Mazzocco del Pederobba. Stile e concretezza per Zen, spregiudicatezza e tanta verve per Mazzocco. L’allievo di Scuglia per giungere all’epilogo ha scavalcato ben 5 avversari, tra i quali, nei quarti, il forte veneziano Filippo Lazzari. Il castellano Zen ne ha giocate due in meno essendo il favorito del torneo ed è stato messo in seria discussione, soltanto nella prima sua entrata. Poi sebbene abbia ottenuto tutte vittorie in due set, in ogniuna ha dovuto ricorrere al tie-break. Alla luce di ciò il bilancino penderebbe leggermente per il più giovane Mazzocco. Ma l’esperienza di Zen è tanta e potrebbe essergli di supporto; come gli è servita assieme alla classe per aver ragione sul veterano del torneo Leonardo Bassi, giunto fino alla semifinale dopo ben 5 vittorie. Così come Cesare Zizza degli Ospedalieri di Treviso. Fino al 30 Ottobre ad Altivole torneo di 3^ categoria per singoli e doppi, maschile, femminile e misto con 213 contendenti. A Mogliano prossimo weekend Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile con 64 contendenti diretti da Lucia Maffei. Limite di iscrizioni già raggiunto, ma in fase di valutazione per l’ordine di iscrizione in favore dei giocatori più giovani. Adesioni entro il 27 Ottobre ore 12. A Vedelago l’Alpe Adria continua la sua programmazione agonistica con un altra kermesse dal 5 al 20 Novembre per giocatori maschi e femmine fino ai 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 3/11/22.