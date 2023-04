Finali dall ore 19 dell'Alpe Adria di Vedelago apre il femminile e alle 20.30 il maschile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago Torneo di primavera by Alpe Adria maschile e femminile fino a giocatori 3.5 è all’ultimo atto. Le finali, che verranno disputate nella serata odierna. Alle 19.00 quella del femminile tra Martina Galea dell’Eurosporting e Makouskaya Yaraslava del Green Garden di Mestre. Alle 20.30 Kevin Da Ros del Park tennis di Villorba con Alessandro Zecchini del Tc Mestre. Erano 108 i players in tenzone. Le due partite di ieri hanno lanciato i vincitori alla finale di stasera. L’under 18 dello Sporting Life Center di Vacil Matteo Zara non è riuscito a contrastare la verve di Kevin Da Ros, in discussione soltanto il primo set; nell’altra competizione c’era Alessandro Zecchini con Luca Tonicello. Nel derby mestrino ha avuto la meglio il più giovane under 18 del Tc Mestre Zecchini con un incontro a senso unico. Tonicello aveva dal canto suo anche recuperare le energie impiegate 20 ore prima per vincere la resistenza di un altro giovane contendente, il vicentino Zilio Grandi in una gara durata oltre due ore di gioco. TORNEI IN ATTO: Iniziato l’Open a Sernaglia fino al 14/5 con un montepremi di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Sono 74 i giocatori in tenzone coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Le gare di Venedì iniziano dalle 16 alle 19.30. Altivole dal 22 Aprile al 07 Maggio singoli e doppi maschile, femminile e misto per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 97 gli iscritti. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Da Panatta dal 20/5 al 28/5 torneo giovanile dai 12 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/5.