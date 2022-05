Torneo Alpe Adria: a Vedelago vince il dolese Drago

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago, nell’Alpe Adria, è Giovanni Drago il vincitore del Torneo di Primavera. Erano 72 i tennisti ai nastri di partenza coordinati da Dean Pinezic che ha dato la coppa più grande al giovane dolese. Piergiovanni Drago under 18 del Dolo batte per 6/3 7/6 Vincenzo Loporcaro del Bassano. E’ stato il primo torneo da terza categoria per il winner, che era dato come favorito del seeding e non ha smentito le aspettative. Due set secchi, il giovane allievo di Spolaore ha riservato a ciascuno dei suoi avversari. L’ultimo che è riuscito a metterlo in difficoltà è stato il finalista bassanese. Terzi posti per Carlo Miani del Mira e per il mestrino del Green Garden Gianluca Cheong Yuen Zing. Due buone prestazioni per il giovane Matteo Zara del Silea, atto dovuto nel draw di quarta ed una buona gestione in quello di 3^, categoria a lui più consona. Ottima la prova di Marco Speronello al Foro Italico. ma soltanto nel primo set, contro il leccese Gabriele Pennaforti. Speronello parte subito con un 3/0 per poi chiudere sul 6/2. Poi black out completo. Subisce un cappotto nel secondo set. Un’impennata d’orgoglio nel terzo vincendo il primo game, sembrava un risveglio, ma un’altra pesante cinquina comprometteva il suo incontro ed il sogno romano. Risultato finale 6/2 0/6 2/6. Per gli amanti delle competizioni classiche, allo Sporting Life Center di Vacil in provincia di Treviso primo ed unico torneo con formula di 3 set su 5 per giocatori di 3^ e 4^ categoria singolari e doppi maschile femminile e misto. Sono 150 i giocatori in tenzone diretti da Adriana Condrat. Iniziato il main draw dove campeggia il giovane dell’Eurosporting Michele Rignanese e all’opposto numero due c’è Mauro Borcini del Noventa di Piave. Sei le gare in programma nella giornata di Domenica 1/5 dalle ore 17 alle ore 21.00 circa, 4 partite del femminile e 2 nel maschile. A Sernaglia della Battaglia è iniziato il secondo Open maschile organizzato da Renzo Mancuso coadiuvato da Gianluca Viezzer. Sono 3.000 € di montepremi. Iniziato il draw di terza categoria con in testa Andrea Barone, maestro del tennis Club Olivera, che entra in campo all ore 15.00 con Alberto Canzian dell’Eurosporting. L’altra gara odierna vede a confronto i due giovani Pietro Mattiello under 16 dell’Istrana e Lorenzo Bortolaso under 18 del Bassano. Svelato anche il main draw, dove spiccano i nomi dei due favoriti. Il mestrino 2.1 Matteo Viola ed il perugino 2.2 Gian Matias Di Natale. C’è anche il bassanese Francesco Salviato ed il fresco vincitore dell’Open di Este il vicentino Giovanni Peruffo. Non poteva mancare il finalista della scorsa edizione il trevigiano Matteo Marfia. Si prospetta quindi un Open di prima fascia, che attirerà parecchi spettatori, con la soddisfazione di Renzo Mancuso per il grande tennis. Per gli amanti dell’erba prima competizione stagionale a San Marco di Resana, dopo il forfait per maltempo dello scorso weekend al femminile che verrà riproposto nel weekend del 15/5. Via quindi al maschile che mette a confronto 40 “erbaioli”. Il favorito è Nicola Ronchi dello Sporting Life Center di Vacil ed il numero due il riminese Leonardo Bertozzi. La competizione è diretta da Massimo Nicoletti e le gare inizieranno intorno alle 09.30 odierne. Tutto pronto a Vedelago per un altro torneo maschile e femminile fino ai 3.5. Iscizioni entro le ore 12 di Giovedì 5/5.