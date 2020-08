Altavilla, 100 km di fuga e primo successo stagionale successo per Quartucci della Zalf

E' stata una giornata esaltante quella vissuta da Lorenzo Quartucci e da tutta la Zalf Euromobil Désirée Fior sabatoad Altavilla Monferrato (Al). Nell'impegnativa prova che metteva in palio il Trofeo Mazzetti d'Altavilla, il 21enne di San Giusto (Pg) è andato all'attacco dopo appena 50 chilometri ed ha sempre mantenuto la testa della corsa nonostante i numerosi ribaltoni che si sono succeduti sino al finale di gara. Sull'erta finale che conduceva al traguardo, Quartucci ha colto l'attimo giusto per sorprendere i compagni d'avventura ed involarsi tutto solo andando così a conquistare il suo primo successo in questo 2020, il quinto per la compagine dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior.

Stanco ma felicissimo dopo 100 chilometri di fuga, Quartucci ha ricevuto l'abbraccio del ds Mauro Busato: "Oggi i ragazzi hanno interpretato al meglio una gara imprevedibile e difficile da controllare. Quartucci aveva già dimostrato nelle scorse settimane di attraversare un buon momento di forma risultando decisivo nel costruire i successi dei compagni di squadra. Qui ad Altavilla ha trovato il tracciato ideale per esaltare le sue caratteristiche e conquistare una vittoria bella ed emozionante" ha spiegato Busato.