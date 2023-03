Ad Altivole vince la coppia del Tc Castelfranco Paolo Zen e Nemanja Ignjic

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ad Altivole calato il sipario sui doppi, oggi pomeriggio le finali dei singolari. Erano in 140 gli iscritti alla competizione supervisionata da Roberta Antonello che nella giornata di Giovedì ha emesso i primi verdetti dei doppi. Nella giornata odierna: alle 15 la finale femminile tra Giorgia Spolaor dell’Eurosporting Tv e Matilde Dall’Antonia del Park di Villorba. Alle 17 la finale maschile tra il vicentino Nicolas Scorzato del Santorso e Lorenzo Maria Archenti dell’Eurosporting Treviso. Nel doppio maschile sul gradino più alto la coppia del Castelfranco Nemanja Ignjic e Paolo Zen che in due set sulla coppia di casa Eddy Zen e Lucio Cristofari. Nel femminile davanti a tutte Gaia e Margherita Mondin del Ct Vicenza, secondo posto per Sofia Peruzzo con Anastasia Angela Fasolato entrambe del Plebiscito di Padova. Prosegue l’open di Villorba Trofeo Vp Verniciature, dove Gianfranco Griso e Roberto Marian stanno disponendo in campo i 130 giocatori iscritti. Promossi i top di terza nel tabellone intermedio di seconda, ed ecco quindi le gare di Venerdì 31 marzo 2023. Alle 16 Barone-Stabarin e Rignanese-Pezzato; 16.30 Buffa-Zanella; 17.30 Gianesi-Comuzzi e Valvasori-Bresolin; 18 Chiavistelli-Mariutto; 19 Bortolaso-Opi e Levorato-Galante; 19.30 Vedove Fiorese-Albiero; 20.30 Loglio-Rossi e De Antoni-Archenti; 21 Baretta-Candiani. Alla Barchessa di Casale weekend Rodeo maschile quello del primo di Aprile per giocatori fino ai 4.3. Sono 32 in lizza dalle ore 10.00 di Sabato. Prossimi tornei a cui iscriversi: Allo Sporting Life Center di Vacil dal 7 al 23 Aprile la fase regionale dell’Ibi femminile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli femminili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare le migliori players italiane che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” di Roma c’è una gratifica immediata grazie al ricco montepremi che supera i 10.000€. Andrea Camarin inoltre ha già arricchito la kermesse con tantissimi eventi. Players party, finali della manifestazione racchette di classe e tante altre sorprese. “Dev’essere una festa del tennis trevigiano” commenta il Direttore del centro di Vacil. Avere nella Marca un evento del genere è un’occasione che dev’essere festeggiata come si merita. Weekend Rodeo allo Sporting Magi il 15 e 16 Aprile con direzione di Cesare Gabieli, che accetterà le iscrizioni per giocatori di 4^ femminile entro le ore 12 del 13 Aprile. Altro open “sentito” sarà quello di Sernaglia dal 22/4 al 14/5 perché il montepremi sarà di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le ore 12 del 20 Aprile.