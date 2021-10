Open progress di Altivole, finali di due doppi e semifinali dei singolari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ad Altivole è in atto l’Open Progress Profile per singoli e doppi diretto da Carlo Udino Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese. Ben 182 i tennisti impegnati. La giornata di Sabato 2 prevedono due finali dei doppi; il misto alle ore 12 tra Poles Nani-Candiani Calbucci entra in campo Giovanni Agostinetto testa di serie numero uno con Alessandro Balzan per la prima semifinale. Alle 13.30 semifinale Sara Giulia Arrighetti vs Martina Tognon; alle 14 finale del double femminile Tancredi Manzoni-Toninato Rinaldi; alle 15 semifinale Leonardo Mazzucchelli-Alvise Zarantonello; alle 15.30 Ludovica Mazzucchelli-Penelope Ronchi; alle 16.30 semifinale del double maschile. Spettacolo assicurato con le evoluzioni di questi tennisti. Occhi puntati sui trevigiani. Nel maschile l’opitergino Giovanni Agostinetto in gran spolvero e Penelope Ronchi del Park di Villorba. Partita che promette spettacolo anche tra il veloce sassarese Leonardo Mazzucchelli ed il solido vicentino Zarantonello. Rodeo maschile Open Michele Carletti a Volpago per il weekend 9 e 10 Ottobre diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Giuliano Ferro. Iscrizioni entro le ore 12 del 07/10 all’indirizzo www.tcvolpago.it. Nel weekend 9 e 10 Ottobre al New Tennis Silea Rodeo femminile limitato alle giocatrici fino al 3.4. Iscrizioni via mail: info@newtennisclubsilea.it entro le ore 12 del 7/10. Rodeo weekend al Tc Mogliano per giocatori e giocatrici di 4^ categoria. Anche qui iscrizioni entro le ore 12 del 7/10 https://www.tennisclubmogliano.it/attivita-sportive/tennis/tornei/modulo-iscrizione-tornei-fit/