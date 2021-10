All'open Progress Profile di Altivole trevigiani in cattedra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ad Altivole l’Open Progress Profile per singoli e doppi diretto da Carlo Udino Baggio e Beatrice Zaffi con la supervisione di Mauro Cenedese si è chiuso con i Botti. Successi trevigiani sia nel maschile che nel femminile. Giovanni Agostinetto e Penelope Ronchi. Ben 182 i tennisti impegnati. Nei singolari erano 135 al via. Nel maschile tutto facile per il “vikingo” opitergino Giovanni Agostinetto contro il vicentino Alvise Zarantonello che è durato 5 giochi, per poi ritirarsi. Terzi posti per il bellunese Alessandro Balzan e per il sassarese Leonardo Mazzucchelli. Draw di chiusura degli Nc assegnato a Denis Burduja del Castelfranco al terzo set su Gianluca Quarello del Vedelago. Nel femminile vittoria facile anche per Penelope Ronchi che in due veloci set ha sconfitto la vicentina Sara Giulia Arrighetti. Terze la sassarese Ludovica Mazzucchelli e Martina Tognon del Tc Padova. E il gestore del Tc Altivole Damiano Baggio mentre i giocatori da fuori venivano a giocare da lui, lui andava in giro a giocare i tornei altrui. Fatto sta che a San Donà nel veterani, sia nell’Over 55 che nell’over 50 ha rimediato due secondi posti. Contro il montelliano Pietro Battistin con tessera lombarda nell’over 55. Nell’over 50 con il giocatore di casa Alessandro Pasqual. Nell’over 65 finale tutta trevigiana tra Maurizio Torresan ed il “cyborg” Battistin che ha bissato il successo del 55. Rodeo maschile Open Michele Carletti a Volpago per il weekend 9 e 10 Ottobre diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Giuliano Ferro. Iscrizioni entro le ore 12 del 07/10 all’indirizzo www.tcvolpago.it. Nel weekend 9 e 10 Ottobre al New Tennis Silea Rodeo femminile limitato alle giocatrici fino al 3.4. Iscrizioni via mail: info@newtennisclubsilea.it entro le ore 12 del 7/10. Rodeo weekend al Tc Mogliano per giocatori e giocatrici di 4^ categoria. Anche qui iscrizioni entro le ore 12 del 7/10 https://www.tennisclubmogliano.it/attivita-sportive/tennis/tornei/modulo-iscrizione-tornei-fit/ A Vedelago dal 16/10 al 31/10 torneo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/10 all’indirizzo: tennisaccademyalpeadria@gmail.com.