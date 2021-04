Open Trofeo Progress Profiles di Altivole, ecco la finalissima

Nel maschile scontato l’approdo del favorito Matteo Marfia che deve rifarsi della sconfitta subita domenica scorsa. Nel femminile vittorie in due set per Kristal Dule e per Margherita Marcon

Ad Altivole nell’Open Trofeo Progress Profiles, Beatrice Zaffi e Mauro Cenedese oggi concludono le loro fatiche. Alle 16.30 la finale femminile e alle 18.30 quella maschile. Chi le giocherà? Nel maschile scontato l’approdo del favorito Matteo Marfia che deve rifarsi della sconfitta subita domenica scorsa. Ieri contro l’under 16 del Tc Padova Jacopo Menegazzo, sebbene il giocatore patavino le abbia provate davvero tutte, ottimi spunti di gioco i suoi, ma i punti decisivi sono andati sempre in favore del trevigiano. Nell’altra gara che porta alla finale di oggi c’erano in lizza il vicentino Alvise Zarantonello ed il trevigiano Angelo Rossi. L’under 18 dell’Eurotennis, non è mai riuscito ad entrare in partita perché Zarantonello ha sempre fiaccato le iniziative di Rossi, tanta esperienza la sua che gli ha già consentito di fregiarsi della conquista di un Open stagionale, quello di Montecchia, ma che oggi con Marfia, difficilmente potrà concedersi il bis.

Nel femminile vittorie in due set per Kristal Dule e per Margherita Marcon che ieri si sono imposte rispettivamente su Vittoria Toffano e Lisa Marie Sartori. Nonostante il buon gioco della player friulana Marcon, fresca vincitrice dell’open di Bibione, la vicentina Dule, vista nell’altra semifinale con Toffano e testa di serie number one ha dimostrato di governare il campo con molta efficacia. Palla più pesante la sua, ma attenzione alla Marcon che ha un gioco molto filante e perimetrale che potrebbe darle parecchio del filo da torcere.

La prossima competizione ufficiale approvata dal Coni nazionale è quella giovanile che si svolgerà a Silea dal 1° al 12 di Maggio e riguarderà i ragazzi dai 12 ai 16 anni. Questo torneo servirà per la qualificazione alla tappa regionale per i campionati nazionali delle relative categorie. Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a: info@newtennisclubsilea.it entro le ore 12 del 29/4/21.